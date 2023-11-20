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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

«Скрутка пробега»: Можно ли вернуть авто обратно через суд

«Скрутка пробега»: Можно ли вернуть авто обратно через суд

20 ноября 2023, 17:03
Фото: Midjourney
Юрист рассказал, как власти РФ планируют бороться со «скрутками» пробега — ситуациями, когда перед продажей у транспортных средств уменьшают показатели пробега.

Как сообщает NEWS.ru, эксперты отмечают, что в случае приобретения автомобиля со скрученным пробегом очень сложно вернуть его обратно и получить компенсацию. Юридические примеры в данной области здесь крайне редки. Однако юристы подчеркивают, что изменение показаний пробега автомобиля является преступлением, связанным с мошенничеством и и злоупотреблением доверием, а также причиняет покупателю финансовый ущерб.

Юрист Александр Хаминский поясняет, что в УК РФ есть статья 159 о «Мошенничестве», согласно которой лицам, которые нарушают права покупателей и наносят им значительный ущерб, грозит до 5 лет лишения свободы. Если ущерб превышает 250 000 рублей, то срок возрастает до 6 лет. Максимальное наказание вплоть до 10 лет тюремного заключения предусмотрено, если ущерб превышает 1 миллион рублей.

Чтобы максимально обезопасить себя и иметь возможность требовать компенсацию через суд, юристы рекомендуют тщательно составлять договор купли-продажи.

По словам Хаминского, в договоре купли-продажи обязательно должна быть указана информация о пробеге транспортного средства. Кроме того, полезно будет сохранить текст объявления и ссылку на интернет-страницу. Таким образом, любая попытка мошенничества обречена на неудачу для обманщика.

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