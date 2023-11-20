«Скрутка пробега»: Можно ли вернуть авто обратно через суд

Юрист Александр Хаминский поясняет, что в УК РФ есть статья 159 о «Мошенничестве», согласно которой лицам, которые нарушают права покупателей и наносят им значительный ущерб, грозит до 5 лет лишения свободы. Если ущерб превышает 250 000 рублей, то срок возрастает до 6 лет. Максимальное наказание вплоть до 10 лет тюремного заключения предусмотрено, если ущерб превышает 1 миллион рублей.