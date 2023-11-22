Житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По словам жителя Новочеркасска Дмитрия, попросившего не публиковать его фамилию, стаи собак держат в страхе поселок Октябрьский в Новочеркасске.
«Это какое-то издевательство, прохода же нет! У собаки появились щенки, они уже выросли. По всему поселку бегает стай пять-шесть. Они пугают детей и расправляются с котами. У меня дети ходят на английский, приходится их сопровождать, отбиваясь камнями от собак», — возмущается житель улицы Титова.
Дмитрий подчеркивает, что по этому вопросу его знакомая неоднократно звонила в контролирующие ведомства, только это ни к чему не приводило. Усугубляет ситуацию, по его словам, и то, что собак подкармливают местные жители.
В администрации Новочеркасска корреспонденту RostovGazeta сообщили, что работы с безнадзорными животными ведутся на регулярной основе, этот вопрос держится на контроле.
«Сейчас мы заключаем новый контракт. Дадим тогда подрядчику задание именно по улице Титова в поселке Октябрьский. Только для отработки заявки нужен номер телефона заявителя», — подчеркнули в городской администрации.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области растет число безнадзорных животных.