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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:30

Житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок

Житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок

22 ноября 2023, 05:27
Фото: Midjourney
Житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок

Житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые пугают людей

В редакцию RostovGazeta обратился житель Новочеркасска. Он пожаловался на своры диких собак, которые держат в страхе весь поселок Октябрьский на улице Титова — нападают на детей и расправляются с котами.

По словам жителя Новочеркасска Дмитрия, попросившего не публиковать его фамилию, стаи собак держат в страхе поселок Октябрьский в Новочеркасске.

«Это какое-то издевательство, прохода же нет! У собаки появились щенки, они уже выросли. По всему поселку бегает стай пять-шесть. Они пугают детей и расправляются с котами. У меня дети ходят на английский, приходится их сопровождать, отбиваясь камнями от собак», — возмущается житель улицы Титова.

Дмитрий подчеркивает, что по этому вопросу его знакомая неоднократно звонила в контролирующие ведомства, только это ни к чему не приводило. Усугубляет ситуацию, по его словам, и то, что собак подкармливают местные жители.

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В администрации Новочеркасска корреспонденту RostovGazeta сообщили, что работы с безнадзорными животными ведутся на регулярной основе, этот вопрос держится на контроле.

«Сейчас мы заключаем новый контракт. Дадим тогда подрядчику задание именно по улице Титова в поселке Октябрьский. Только для отработки заявки нужен номер телефона заявителя», — подчеркнули в городской администрации.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области растет число безнадзорных животных.

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