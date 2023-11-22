Жителям Сахалина вручили премии «Команда Путина» за поддержку бойцов СВО

«СахГУ поддерживает сахалинских бойцов с самого начала СВО. Мы ежедневно плетем маскировочные сети — за 2-3 дня одна сеть получается. Кстати, делаем сезонные варианты: сейчас белые, серые и синие, а летом были зеленые. Награда, которую я сегодня получила, говорит о том, что наши усилия не проходят даром. Хочется пожелать всем нашим воинам, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми», — подчеркнула Ольга Цырендоржиева.