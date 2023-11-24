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Ростовского врача осудили за причинение смерти по неосторожности

24 ноября 2023, 10:12
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области вынесли решение по делу врача, который руководил отделением местной больницы. Ему предъявили обвинение в неосторожности, которая привела к смерти пациента.

На заседании суда родственники покойной женщины рассказали, что в сентябре 2021 года она перенесла инсульт. Пациентку доставили в неврологическое хирургическое отделение таганрогской больницы, где впоследствии у нее был обнаружен сахарный диабет. Через десять дней ее перевели в терапевтическое отделение районной больницы. Пациентку прооперировали: удалили пролежни и некроз. И хотя её здоровье продолжало ухудшаться, через пять дней женщину все равно выписали. Через два дня она скончалась, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Сам врач заявил, что он не признает себя виновным. По его словам, женщина поступила в больницу с диагнозом «пролежни», и операция, проведенная дежурным врачом, была успешной. Он также заявил, что не имел информации о диагнозе «сахарный диабет».

Эксперты подтвердили, что лечение пациентки было неэффективным. Заведующего отделением признали виновным и назначили год ограничения свободы в качестве наказания.

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