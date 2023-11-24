Ростовского врача осудили за причинение смерти по неосторожности

На заседании суда родственники покойной женщины рассказали, что в сентябре 2021 года она перенесла инсульт. Пациентку доставили в неврологическое хирургическое отделение таганрогской больницы, где впоследствии у нее был обнаружен сахарный диабет. Через десять дней ее перевели в терапевтическое отделение районной больницы. Пациентку прооперировали: удалили пролежни и некроз. И хотя её здоровье продолжало ухудшаться, через пять дней женщину все равно выписали. Через два дня она скончалась, пишет «КП-Ростов-на-Дону».