Ростовского врача осудили за причинение смерти по неосторожности

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На заседании суда родственники покойной женщины рассказали, что в сентябре 2021 года она перенесла инсульт. Пациентку доставили в неврологическое хирургическое отделение таганрогской больницы, где впоследствии у нее был обнаружен сахарный диабет. Через десять дней ее перевели в терапевтическое отделение районной больницы. Пациентку прооперировали: удалили пролежни и некроз. И хотя её здоровье продолжало ухудшаться, через пять дней женщину все равно выписали. Через два дня она скончалась, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Сам врач заявил, что он не признает себя виновным. По его словам, женщина поступила в больницу с диагнозом «пролежни», и операция, проведенная дежурным врачом, была успешной. Он также заявил, что не имел информации о диагнозе «сахарный диабет».
Эксперты подтвердили, что лечение пациентки было неэффективным. Заведующего отделением признали виновным и назначили год ограничения свободы в качестве наказания.