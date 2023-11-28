Всем троим кандидатам отказали на пост председателя Ростовского облсуда

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Этот пост стал вакантным после того, как его покинула Елена Золотарева. Она стала фигуранткой громкого уголовного дела, которое сопровождалось обысками.
Теперь рассматриваются кандидатуры на освободившееся место и претендентами были три человека. Алексей Марисов, Валерий Ноздрин и Станислав Рогожин боролись за назначение.
Сейчас стало известно, что всем троим отказали, но причины такого решения не раскрываются.
Добавим, что до этого Верховный суд России признал законным отстранение от должности заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой.