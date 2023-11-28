rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Троим кандидатам отказали на пост председателя Ростовского облсуда

Всем троим кандидатам отказали на пост председателя Ростовского облсуда

28 ноября 2023, 10:17
Фото: Midjourney
Троим кандидатам отказали на пост председателя Ростовского облсуда
На пост председателя Ростовского областного суда претендовали три человека, но им всем отказали, сообщили в ВККС.

Этот пост стал вакантным после того, как его покинула Елена Золотарева. Она стала фигуранткой громкого уголовного дела, которое сопровождалось обысками.

Теперь рассматриваются кандидатуры на освободившееся место и претендентами были три человека. Алексей Марисов, Валерий Ноздрин и Станислав Рогожин боролись за назначение.

Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова
Узнать подробнее

Сейчас стало известно, что всем троим отказали, но причины такого решения не раскрываются.

Добавим, что до этого Верховный суд России признал законным отстранение от должности заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой.

Читайте также:
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Назначение#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски#Уголовное дело#Елена Золотарева#Татьяна Юрова#Верховный суд России#Происшествия
Подпишитесь
Застройщики в Ростове-на-Дону подняли цены на квартиры. Рассказываем, почему
Сегодня, 09:22
Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана
Сегодня, 09:12
Сбитый в Ростовской области беспилотник мог лететь на химзавод
Сегодня, 08:54
Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области
Сегодня, 04:57
Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове
Вчера, 19:53
Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области
Сегодня, 04:43