В Ростове поздравили финалистов этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024»

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
2023 год в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя Указом Президента России Владимира Путина был объявлен годом педагога и наставника. Миссией Года на всероссийском уровне стало признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.
В донской столице за этот год был принят целый ряд важных решений, направленных на дополнительную поддержку учителей.
Среди них проведение нового профессионального конкурса педагогического мастерства «Наставник года», выделение служебных квартир 75-ти ростовским учителям и другие виды поддержки. поэтому и подведение городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024» стало также знаковым событием.
Абсолютным победителем города стала учительница изобразительного искусства гимназии №36 Дарья Иванова. Также лучших педагогов определили еще в семи номинациях. Теперь они будут представлять Ростов-на-Дону на региональном уровне. Не отставали в борьбе от опытных педагогов и их будущие коллеги.
Победу в номинации «Будущий учитель» среди учеников профильных психолого-педагогических классов одержал одиннадцатиклассник лицея №11 Илья Сергеев. Городская администрация уделяет пристальное внимание развитию профессии преподавателя на территории города. В ближайшее время еще 15 учителей получат ключи от служебного жилья, а для мотивации молодых преподавателей, чей стаж не превышает 3-х лет, с 1 января 2024 года будет введена ежемесячная компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в этом году в конкурсе приняли участие 254 педагога, из которых 48 вышли на муниципальный этап. — Каждый из учителей и наставников показал высокий уровень своего профессионализма. Продемонстрировал целеустремленность и волю к победе. Чтобы мотивировать наших учителей, мы расширяем возможности конкурса. В следующем году планируем ввести три новых номинации: «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Логопед года», а также «Дефектолог года», — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в донской столице проходил День учителя. В свой профессиональный праздник лучшие работники городской сферы образования получили заслуженные награды из рук главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и других почетных гостей.