В Ростове поздравили финалистов этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2024»

Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в этом году в конкурсе приняли участие 254 педагога, из которых 48 вышли на муниципальный этап. — Каждый из учителей и наставников показал высокий уровень своего профессионализма. Продемонстрировал целеустремленность и волю к победе. Чтобы мотивировать наших учителей, мы расширяем возможности конкурса. В следующем году планируем ввести три новых номинации: «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Логопед года», а также «Дефектолог года», — пояснил глава администрации Ростова-на-Дону.