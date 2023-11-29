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Published Сегодня, 15:48

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Updated Сегодня, 15:48

Врачи предостерегли от ношения обуви на высоком каблуке зимой

29 ноября 2023, 15:48
По словам врача-ортопеда Литвиненко, обувь для зимнего сезона не должна скользить или иметь высокий каблук.

Согласно рекомендациям врача-травматолога, ортопеда Андрея Литвиненко, при выборе зимней пары обуви следует обратить внимание на подошву, а также на высоту каблука. Удачный выбор поможет избежать травматизации во время ходьбы по льду.

В беседе с представителями NEWS.ru эксперт отметил, что лучшим выбором станет обувь на шипованной подошве или из плотной резины, которая способна затормозить скольжение. Он отметил, что резина устойчива к воздействию минусовых температур.

Кроме того, врачи советуют зимой одеваться по погоде и носить шапку и шарф для защиты лор-органов от переохлаждения, а также теплую обувь. Если человек все же замерз, то в течение двух часов рекомендуется выпить горячего чая, надеть теплые носки и шапку и укрыться одеялом. Таким образом риск последующего заболевания значительно снизится.

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