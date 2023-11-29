Врачи предостерегли от ношения обуви на высоком каблуке зимой

Кроме того, врачи советуют зимой одеваться по погоде и носить шапку и шарф для защиты лор-органов от переохлаждения, а также теплую обувь. Если человек все же замерз, то в течение двух часов рекомендуется выпить горячего чая, надеть теплые носки и шапку и укрыться одеялом. Таким образом риск последующего заболевания значительно снизится.