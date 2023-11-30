Маткапитал увеличат в Ростовской области на 58 тысяч. Кому положена индексация?

«Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей», — говорится в сообщении властей.