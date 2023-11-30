Маткапитал увеличат в Ростовской области на 58 тысяч. Кому положена индексация?

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
С 1 февраля нового года в Ростовской области увеличат материнский капитал. Повышенную сумму получат те семьи, кто маткапиталом еще не воспользовался. Также на индексацию могут рассчитывать родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации.
«Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей», — говорится в сообщении властей.
Если семья потратила сумму маткапитала частично, то оставшиеся средства увеличат на 7,5%.
Ранее сообщалось, что семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе.