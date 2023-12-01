Адское пекло: появились кадры пожара внутри горящего павильона «Темерника» в Ростове

В Ростове продолжается ликвидация крупного пожара на рынке «Темерник». Больше сотни пожарных тушат огонь уже несколько часов. На кадрах с места событий видно, что эпицентр пожара предоставляет собой настоящее адское пекло. Внутри павильон полностью выгорел, от него остался только остов.