rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:07

Published Сегодня, 21:07

Modified Сегодня, 21:10

Updated Сегодня, 21:10

Адское пекло: появились кадры пожара внутри «Темерника» в Ростове

Адское пекло: появились кадры пожара внутри горящего павильона «Темерника» в Ростове

30 ноября 2023, 21:07
Фото: rostovgazeta.ru
Адское пекло: появились кадры пожара внутри «Темерника» в Ростове

Появились кадры пожара внутри горящего павильона «Темерника» в Ростове

Пожар на рынке «Темерник» в Ростове охватил площадь в четырех тысяч квадратных метров, локализовать огонь пока не удалось.

В Ростове продолжается ликвидация крупного пожара на рынке «Темерник». Больше сотни пожарных тушат огонь уже несколько часов. На кадрах с места событий видно, что эпицентр пожара предоставляет собой настоящее адское пекло. Внутри павильон полностью выгорел, от него остался только остов.

В МЧС опровергли гибель людей во время пожара на «Темернике» в Ростове
Узнать подробнее

Корреспондент RostovGazeta с места событий сообщал, что в ходе тушения огня взрывалась пиротехника, оставленная в горящих павильонах. Также был слышен мощный хлопок, похожий на взрыв газового баллона.

Официальных данных об этом нет. Известно лишь, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших в пожаре нет.

Ранее стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове.

Читайте также:
«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове«Внутри все в огне»: ростовчане рассказали о пожаре на «Темернике»В МЧС сообщают, что погибших в пожаре на "Темернике" нет
#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Пожар#Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону 30 ноября
Подпишитесь
18:53
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:55
Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:34
Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:31
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:55
Сколько денег нужно ростовчанину на обновление гардероба к зиме
Сегодня, 20:07