Адское пекло: появились кадры пожара внутри горящего павильона «Темерника» в Ростове

Posted Сегодня, 21:07
Published Сегодня, 21:07
Modified Сегодня, 21:10
Updated Сегодня, 21:10
В Ростове продолжается ликвидация крупного пожара на рынке «Темерник». Больше сотни пожарных тушат огонь уже несколько часов. На кадрах с места событий видно, что эпицентр пожара предоставляет собой настоящее адское пекло. Внутри павильон полностью выгорел, от него остался только остов.
Корреспондент RostovGazeta с места событий сообщал, что в ходе тушения огня взрывалась пиротехника, оставленная в горящих павильонах. Также был слышен мощный хлопок, похожий на взрыв газового баллона.
Официальных данных об этом нет. Известно лишь, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших в пожаре нет.
Ранее стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове.