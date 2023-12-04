Фонд «Защитники Отечества» на Сахалине помог с реабилитацией более 700 бойцам СВО

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Фонд «Защитники Отечества» — общероссийская организация, которую создали по инициативе президента РФ Владимира Путина. Сегодня в каждом регионе страны открыт филиал учреждения, задача которого — постоянная поддержка и помощь, адресованные как бойцам специальной военной операции, так и их близким. В частности, фонд «Защитники Отечества» ведет персональное сопровождение ветеранов боевых действий. В задачи специалистов входит и координация между военными госпиталями и медицинскими учреждениями. На Сахалине филиал фонда успешно организует реабилитацию раненых бойцов, причем не только островитян, но и солдат с материка.
Житель Читы Андрей Казыкин более 10 лет назад проходил срочную службу с сахалинцами, с которыми дружит до сих пор, неоднократно бывал на Сахалине. После частичной мобилизации Андрей принял решение переехать с семьей в островной регион, и вместе со своими сослуживцами отправился в рядах добровольцев на защиту Родины. В звании сержанта в составе отдельной мотострелковой бригады читинец выполнял боевые задачи по взятию опорных пунктов на Угледарском направлении, был удостоен Ордена Мужества, но в результате минометного обстрела был тяжело ранен. Андрей серьезно травмировал позвоночник и был эвакуирован из боевой зоны. В процессе лечения боец побывал в нескольких госпиталях, перенес ряд операций. На фоне лечения солдат постоянно получал поддержку руководителя Сахалинского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерины Шарафиевой и социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Сахалинской области. Когда боец прибыл в Южно-Сахалинск, ему помогли оформить удостоверение ветерана боевых действий и все положенные выплаты, а также организовали лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях островного региона, главным из которых стал Сахалинский областной реабилитационный центр. Это уникальное современное медицинское учреждение с множеством передовых специалистов и программ реабилитации от занятий в бассейне и гидромассажа до кардиореабилитации и роботомеханотерапии.
Комитет семей воинов Отечества и сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества» проводят множество мероприятий и общественных проектов, в которых задействованы ветераны СВО, и житель Читы принимает в них активное участие. Проявляет заботу об участниках СВО и областное правительство. На базе филиала фонда ветераны уже встречались и с губернатором Валерием Лимаренко, и с полпредом Юрием Трутневым, а также с другими представителями федеральной власти. Это помогает наладить прямой контакт с героями и в случае необходимости оперативно решать их проблемы.
«Хочу отметить слаженную работу фонда „Защитники Отечества“. Ни одно обращение, которое сюда поступает, не остается без внимания. Фонд действительно помогает. Здесь бывали многие мои товарищи. И сам фонд, и правительство очень помогают участникам СВО. И отдельно благодарю Екатерину Шарафиеву за то, что была в режиме 24/7 со мной на связи и очень поддерживала», — рассказал Андрей Казыкин.
Ветерану СВО предстоит перенести еще одну операцию. После этого он снова пройдет курс реабилитации, чтобы научиться ходить без трости.
«Наш президент Владимир Путин возложил на всех сотрудников фонда „Защитники Отечества“ очень ответственную задачу — заботу о ветеранах СВО, их семьях и семьях погибших героев. Я напомню, именно по его инициативе фонд поддержки участников СВО и был создан. Команда сахалинского филиала фонда почти на 100% состоит из родственников ветеранов спецоперации, поэтому мы, как никто другой, понимаем все их трудности и переживания, а значит можем более эффективно оказывать адресную помощь, а для кого-то становится надежной опорой. За полгода работы мы приняли более 2 300 обращений, а благодаря тому, что нас поддерживает правительство, абсолютное большинство проблем наших подопечных решается в короткие сроки», — подытожила руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская.
Также в реабилитационном центре с участниками боевых действий работает профессиональный психолог. Он помогает бойцам адаптироваться и снять тревожность, без чего полная реабилитация невозможна.