rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

«Траст» закрыл сделку по продаже «Костромского завода строительных материалов»

«Траст» закрыл сделку по продаже «Костромского завода строительных материалов»

5 декабря 2023, 11:22
Фото: 1MI
Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже ГК «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ). Стоимость актива, куда входят 100% долей ООО «КЗСМ» и все права требования к АО «Интегропром», составила 1,2 млрд рублей. Новым владельцем стало ООО «Силикатная компания».

Торги прошли на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Костромской завод строительных материалов — крупнейший в Восточной Европе и один из крупнейших в ЦФО производителей газосиликатных блоков под узнаваемой торговой маркой Thermocube. Завод построен «под ключ» в 2009 году. Производственные мощности расположены в Костроме. Ассортимент продукции включает широкую линейку газобетонных блоков, а также реализацию сопутствующих клеящих составов для них. Фактическая мощность производства составляет 219 тыс. м3 блоков в год. Предприятие работает на немецком оборудовании. Производственный комплекс расположен на земельном участке в 11 га, находящемся в собственности, площадь зданий — 20 тыс. м2.

Подпишитесь
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера оставили в колонии
Сегодня, 14:19
Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь
Сегодня, 14:21
«Летучий голландец»: как при вступлении в наследство исчез целый дом в Ростове
Сегодня, 12:58
В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей
Сегодня, 13:36
Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей
Сегодня, 13:39
«Симпатичный город»: почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов
Сегодня, 13:50