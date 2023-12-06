Жительница Сахалина готовится к запуску бренда одежды с нацпроектом «Демография»

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Мечта женщины стала реальной благодаря нацпроекту «Демография».
— Юлия, расскажите, как вы узнали об обучении и почему решили принять участие в проекте?
— Так сложилось, что в июле 2023 года я стала безработной. Нужно было зарабатывать на жизнь. В поисках трудоустройства я обратилась в центр занятости населения, и там мне рассказали о проекте «Содействие занятости» и его возможностях. Было несколько направлений для обучения, я могла выбрать то, что мне больше по душе. И, подав заявку, я приступила к обучению — курсы прохожу на базе Сахалинского техникума сервиса. У нас очень хорошая, дружная группа. И наставники очень грамотные — опытные педагоги с большим стажем. На все вопросы отвечают, советуют, подсказывают.
— Почему вы выбрали именно компетенцию «Закройщик» из всех предложенных?
— Шитье мне в целом нравится, я всегда интересовалась дизайном и созданием одежды и не только. Раньше для меня это было чем-то вроде хобби. И, узнав о наборе обучения по специальности, я подумала: почему бы не стать сертифицированным специалистом в «своем» направлении, которое действительно привлекает? И рискнула. Не жалею о выборе: у меня чувство, что я занимаюсь делом для души и совершенствуюсь в нем. В нашей группе несколько девушек, которые так же, как и я, захотели расти над собой и осваивать навыки шитья уже на профессиональном уровне.
— Узнали ли вы что-то новое на курсах? Как ведется преподавание, что вам рассказывают и показывают?
— Да, конечно, на обучении я узнала много нового. Преподаватели учат нас всем тонкостям конструирования, построения выкроек, моделирования и раскроя. Все по технологии: я уже знаю, например, как осуществлять поэтапный и окончательный контроль качества швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента. Научилась выполнять чертежи лекал базовых и модельных конструкций швейных изделий различного ассортимента. Уже могу похвастаться готовыми результатами — мы ведь не только теорией занимаемся, но и практикой. Учимся строить выкройку, раскраивать изделие и шить. В техникуме есть для этого все необходимое оборудование.
— Юлия, какую работу вы уже можете выполнить сейчас?
— Я могу сшить комплект постельного белья и некоторые поясные изделия — юбку, шортики. Крупный пошив и сложный крой пока еще в процессе — учусь. Но думаю, что не за горами и тот день, когда я смогу сшить, например, пальто. Стремлюсь к тому, чтобы освоить основные модели одежды.
— Что вы планируете делать по завершении обучения? Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.
— Я уже оформила самозанятость — в центре занятости населения мне рассказали, как встать на учет, какими приложениями пользоваться для регистрации дохода, как платить налог на профессиональный доход. Оказалось, это очень просто: я за пять минут зарегистрировалась. Через социальные сети и знакомых начала принимать первые заказы, и уже начала постепенно зарабатывать. Конечно, это пока небольшие заказы, но и я пока не профессиональная швея. Когда я закончу обучение, хочу полноценно запустить свое дело и шить одежду на заказ. И еще у меня есть мечта создать свой бренд одежды. Но для этого нужна практика.
Федеральный проект «Содействие занятости» — часть национального проекта «Демография», который ранее инициировал президент РФ Владимир Путин. Сахалинская область уже не первый год реализует инициативу по обучению жителей востребованным профессиям, повышая тем самым их благосостояние. Возможность пройти обучение есть у безработных островитян, пенсионеров, женщин в декретном отпуске, граждан старше 50 лет и других россиян, которые относятся к социально уязвимой группе населения. Выпускники курсов устраиваются на крупные предприятия или открывают свое дело. Желающие развивать собственный бизнес могут также получить грант на эти цели.