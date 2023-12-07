Психолог разъяснила, что делать родителям в Ростове после случившегося в Брянске

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Напомним, что в СМИ появилась информация о страшной трагедии в гимназии Брянска. Там ученица открыла стрельбу из ружья. Есть погибшие и раненые. Уточняется, что в числе погибших и стрелявшая девочка.
Ростовский психолог подчеркивает, что к подобному могло привести отсутствие доверительных отношений между школьницей и родителями.
«Обстоятельства бывают разными. Но девочка, однозначно, нуждалась в помощи. Не исключаю, что были какие-то сигналы, которые пропустили и родители, и учителя, и все ее окружение. Наверняка с ребенком происходило что-то плохое — душевные травмы, страх или обиды. И кому, как не родителям, нужно проявлять внимание к ребенку, чтобы решать подобные проблемы», — отмечает Евгения Литвиченко.
Помощь в решении детских проблем, по словам психолога, может быть самой разнообразной. Например, обращение к специалисту, перевод в другую школу. Вплоть до переезда.
«Нужно понимать, что ребенку не у кого просить помощи, кроме как у родителей. Поэтому, несмотря на дикую загруженность, родители должны строить доверительные отношения со своими детьми. Я, как мама двух детей, даже без беседы, по глазам детей вижу, когда с ними что-то происходит не так», — говорит собеседница.
Ранее RostovGazeta выясняла, как обеспечивается охрана детей в школах Ростовской области.