Психолог разъяснила, что делать родителям в Ростове после случившегося в Брянске

«Обстоятельства бывают разными. Но девочка, однозначно, нуждалась в помощи. Не исключаю, что были какие-то сигналы, которые пропустили и родители, и учителя, и все ее окружение. Наверняка с ребенком происходило что-то плохое — душевные травмы, страх или обиды. И кому, как не родителям, нужно проявлять внимание к ребенку, чтобы решать подобные проблемы», — отмечает Евгения Литвиченко.