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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

Психолог разъяснила, что делать родителям в Ростове после событий в школе Брянска

Психолог разъяснила, что делать родителям в Ростове после случившегося в Брянске

7 декабря 2023, 11:52
Фото: rostovgazeta.ru
Психолог разъяснила, что делать родителям в Ростове после событий в школе Брянска
Отсутствие контакта между школьником и родителями всегда становится причиной возникновения всевозможных трагедий, сообщила RostovGazeta ростовский психолог Евгения Литвиченко.

Напомним, что в СМИ появилась информация о страшной трагедии в гимназии Брянска. Там ученица открыла стрельбу из ружья. Есть погибшие и раненые. Уточняется, что в числе погибших и стрелявшая девочка.

Ростовский психолог подчеркивает, что к подобному могло привести отсутствие доверительных отношений между школьницей и родителями.

«Обстоятельства бывают разными. Но девочка, однозначно, нуждалась в помощи. Не исключаю, что были какие-то сигналы, которые пропустили и родители, и учителя, и все ее окружение. Наверняка с ребенком происходило что-то плохое — душевные травмы, страх или обиды. И кому, как не родителям, нужно проявлять внимание к ребенку, чтобы решать подобные проблемы», — отмечает Евгения Литвиченко.

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Помощь в решении детских проблем, по словам психолога, может быть самой разнообразной. Помощь в решении детских проблем, по словам психолога, может быть самой разнообразной.
Помощь в решении детских проблем, по словам психолога, может быть самой разнообразной.
Фото: rostovgazeta.ru

Помощь в решении детских проблем, по словам психолога, может быть самой разнообразной. Например, обращение к специалисту, перевод в другую школу. Вплоть до переезда.

«Нужно понимать, что ребенку не у кого просить помощи, кроме как у родителей. Поэтому, несмотря на дикую загруженность, родители должны строить доверительные отношения со своими детьми. Я, как мама двух детей, даже без беседы, по глазам детей вижу, когда с ними что-то происходит не так», — говорит собеседница.

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