Глава донского Минздрава Кобзев рассказал о лежащих в коридорах БСМП пациентах

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Он рассказал, что отделения травматологии практически полностью заполнены из-за пострадавших от гололеда и ледяного дождя. По его словам, БСМП в Ростове-на-Дону сейчас переполнена.
«Основной поток пациентов приходится на БСМП, помощь оказывают всем, но мест не хватает. Некоторые люди сейчас в коридорах, но до конца недели переведем в палаты», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.
Отмечается, что кабинеты неотложной помощи теперь работают до 22 часов.
Напомним, что из-за гололеда в больницы обратились сотни пострадавших местных жителей с различными травмами. А школьникам разрешили остаться дома из-за непогоды.