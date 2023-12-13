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Глава донского Минздрава Кобзев рассказал о лежащих в коридорах пациентах

Глава донского Минздрава Кобзев рассказал о лежащих в коридорах БСМП пациентах

13 декабря 2023, 11:58
Фото: donland.ru
Глава донского Минздрава Кобзев рассказал о лежащих в коридорах пациентах
В Ростове-на-Дону в больнице скорой медицинской помощи пациентам приходится находиться в коридорах из-за высокой нагрузки на учреждение, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

Он рассказал, что отделения травматологии практически полностью заполнены из-за пострадавших от гололеда и ледяного дождя. По его словам, БСМП в Ростове-на-Дону сейчас переполнена.

«Основной поток пациентов приходится на БСМП, помощь оказывают всем, но мест не хватает. Некоторые люди сейчас в коридорах, но до конца недели переведем в палаты», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.

Отмечается, что кабинеты неотложной помощи теперь работают до 22 часов.

Отмечается, что кабинеты неотложной помощи теперь работают до 22 часов.Отмечается, что кабинеты неотложной помощи теперь работают до 22 часов.
Отмечается, что кабинеты неотложной помощи теперь работают до 22 часов.
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что из-за гололеда в больницы обратились сотни пострадавших местных жителей с различными травмами. А школьникам разрешили остаться дома из-за непогоды.

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