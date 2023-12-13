Глицин не справится с хроническим стрессом

Глицин — это препарат, который не справляется с длительным стрессом. Об этом рассказала невролог Елена Акарачкова. По словам врача, глицин может помочь при эмоциональной нестабильности или бессоннице, но только при увеличении дозировки.