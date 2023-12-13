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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Глицин не справится с хроническим стрессом

13 декабря 2023, 06:17
Глицин — это препарат, который не справляется с длительным стрессом. Об этом рассказала невролог Елена Акарачкова. По словам врача, глицин может помочь при эмоциональной нестабильности или бессоннице, но только при увеличении дозировки.

Акарачкова также упомянула, что глицин применяется для улучшения памяти и работоспособности, но для этого нужно принимать 300 мг препарата ежедневно, пишет ИА RuNews24.ru.

Однако, по мнению врача, глицин не способен помочь в тяжелых ситуациях, например, при стрессе. Он не обеспечивает мозгу возможность справиться с нагрузкой.

Важно отметить, что использование глицина без назначения врача недопустимо, подчеркнула Акарачкова.

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