Глицин не справится с хроническим стрессом

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Акарачкова также упомянула, что глицин применяется для улучшения памяти и работоспособности, но для этого нужно принимать 300 мг препарата ежедневно, пишет ИА RuNews24.ru.
Однако, по мнению врача, глицин не способен помочь в тяжелых ситуациях, например, при стрессе. Он не обеспечивает мозгу возможность справиться с нагрузкой.
Важно отметить, что использование глицина без назначения врача недопустимо, подчеркнула Акарачкова.