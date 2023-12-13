Владимир Гамза: стоит разложить средства по четырем «корзинам»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Экономист поделился советами, как сохранить деньги до выборов. Выборы президента в марте 2024 года могут повлиять на экономику и курс рубля. Многих людей тревожит, как сохранить свои накопления.
Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что стоит делать в ближайшие месяцы.
Он рекомендует не брать рискованные инвестиции до лета 2024 года. Поэтому лучше выбрать консервативный вариант и распределить деньги в четыре примерно равные «корзины».
По словам Гамзы, можно хранить сбережения в рублях, золоте, американских долларах и юанях. Если одна из составляющих не подходит по каким-то причинам, ее можно заменить пакетом из акций и облигаций ведущих российских компаний.