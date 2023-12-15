На всероссийскую муниципальную премию «Служение» отправлено почти 19 тысяч заявок

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Большинство заявок поступило из Центрального федерального округа — 6004. Приволжский и Южный федеральные округа заняли второе и третье места, соответственно, с 2405 и 2060 заявками. Северо-Западный федеральный округ направил 1945 заявок, Сибирский — 1868, Уральский — 1709, Дальневосточный — 1172, Северо-Кавказский — 1166. Из новых регионов поступило 129 заявок, пишут novostivolgograda.ru.
Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что муниципальные служащие выполняют важную, хотя и не всегда заметную работу. Они обеспечивают свет, воду и тепло в наших домах, следят за чистотой дворов, занимаются благоустройством городов и сёл, поэтому цель премии — показать истории и лица муниципального сообщества, рассказать о тех, кто трудится рядом с гражданами и для граждан.
Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Наибольшей популярностью пользуется номинация «Инициатива каждого — общий успех», где оценивается коллективное воплощение проектов с участием жителей.
Следующим этапом многоуровневого отбора финалистов станет перекрёстное голосование. Топ-100 участников будет определен по итогам голосования экспертного совета. С 25 декабря по 14 января на сайте премии будет проводиться народное голосование, а лауреаты и победители станут известны в январе 2024 года.