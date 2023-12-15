На всероссийскую муниципальную премию «Служение» отправлено почти 19 тысяч заявок

Член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что муниципальные служащие выполняют важную, хотя и не всегда заметную работу. Они обеспечивают свет, воду и тепло в наших домах, следят за чистотой дворов, занимаются благоустройством городов и сёл, поэтому цель премии — показать истории и лица муниципального сообщества, рассказать о тех, кто трудится рядом с гражданами и для граждан.