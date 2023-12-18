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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Юрист подсказал женщинам, как получить половину добрачной квартиры мужа

Юрист подсказал женщинам, как получить половину добрачной квартиры мужа

18 декабря 2023, 13:17
Фото: 1MI
Юрист Тимур Харди рассказал, что женщины могут получить половину добрачной квартиры мужа, если проведут капитальный ремонт, который значительно увеличит стоимость недвижимости.

Тимур Харди, адвокат специализирующийся на семейном праве, объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что купленная до брака недвижимость считается имуществом того партнера, на чье имя она зарегистрирована. Однако, существуют способы изменить статус такой недвижимости на «совместно нажитое» имущество.

Харди отметил, что в интернете появились видео, утверждающие, что достаточно провести ремонт в приобретенной супругом до брака квартире, и она автоматически станет «совместно приобретенной». Однако, это не так. Ремонт должен быть значительным и повысить стоимость недвижимости. Обычная поклейка обоев или замена розеток не подходят. Капитальный ремонт, перепланировка или проведение коммуникаций могут значительно повысить стоимость жилья.

Например, добавление газа или водопровода в дом может существенно увеличить его стоимость. В этом случае, недвижимость будет считаться совместной, даже если на ремонт тратились деньги только одного из супругов. Это происходит потому, что доходы супругов в браке считаются общими. Однако, муж должен доказать, что ремонт был оплачен третьей стороной, что очень сложно.

Таким образом, женщинам, которые боятся быть выселенными из квартиры или дома после развода, достаточно провести крупный ремонт, который повысит стоимость недвижимости. После этого, они будут защищены при разделе имущества. Однако, конечно же, лучше избегать таких проблем и жить счастливо и долго в браке.

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