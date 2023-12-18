Юрист подсказал женщинам, как получить половину добрачной квартиры мужа

Например, добавление газа или водопровода в дом может существенно увеличить его стоимость. В этом случае, недвижимость будет считаться совместной, даже если на ремонт тратились деньги только одного из супругов. Это происходит потому, что доходы супругов в браке считаются общими. Однако, муж должен доказать, что ремонт был оплачен третьей стороной, что очень сложно.