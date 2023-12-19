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Глава Ростовской области представил достижения региона на выставке-форуме «Россия»

Глава Ростовской области представил достижения региона на выставке-форуме «Россия»

19 декабря 2023, 13:38
Фото: Правительство Ростовской области
19 декабря на Международной выставке-форуме «Россия», состоялась торжественная церемония открытия Дня Ростовской области. Гостей, пришедших в этот день на ВДНХ в Москве, приветствовал лично губернатор донского края Василий Голубев.

На стенде Ростовской области представлены как уже реализованные, так и запланированные региональные проекты. Гостей стенда встречали концертной программой, которую подготовили донские творческие коллективы. Посетители смогли получить автографы знаменитых спортсменов, родившихся на Дону и принять участие в кулинарных мастер-классах от ведущих донских шеф-поваров. Также для посетителей были подготовлены лекции и фильмы об истории Донского края, которые транслировались в Павильоне регионов и Музее кино.

Не обошлось торжественное открытие и без донских школьников. Участники проекта экологического просвещения «Эколята» вручали посетителям сувениры, сделанные своими руками. Это были тюльпаны Шренка, которые каждую весну украшают ярким ковром бескрайнюю донскую степь.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, разнообразная и яркая программа мероприятия позволит всем желающим прикоснуться к богатой истории, традициям, культуре нашего региона.

Василий Голубев также отметил, что за последние годы на Дону удалось серьезно укрепить экономический потенциал — на четверть выросла промышленность, усилившись полусотней новых заводов, объем инвестиций за пять лет вырос на треть, темпы строительства ускорились в полтора раза.

Фото: Правительство Ростовской области

— Наш регион богат ресурсами, и мы гордимся своими многочисленными достижениями. Донская земля — житница России, лидер по производству зелёной энергии, важный транспортный узел и логистический хаб на юге страны. На Дону собирают два из трех российских комбайнов, самые мощные грузовые электровозы, вертолеты МИ-26, уникальные самолёты-амфибии, — пояснил Василий Голубев.

Он добавил, что при поддержке президента в последние годы на Дону реализованы важнейшие транспортно-логистические проекты: построен крупнейший на юге аэропорт «Платов», на территории старого аэропорта начал строиться «Новый Ростов» — современный город в городе с инфраструктурой и застройкой в 1,5 млн кв. м жилья, модернизируется система наземного транспорта — запустили обновленный трамвай в Таганроге.

— Ростовская область стоит на защите продовольственной безопасности страны. Отдельная гордость региона — стабильные рекордные урожаи зерновых. Ежегодно хлеборобы Донского края собирают по 15-16 млн тонн высококачественного зерна, обеспечивая самый большой в стране вклад в общероссийский каравай. Ростовская область занимает прочные позиции и среди самых успешных регионов России по производству подсолнечного масла, молока и овощей. Все эти поистине значимые для обеспечения продовольственной безопасности страны результаты стали возможны благодаря добросовестному труду наших аграриев, но главное — благодаря стратегической поддержке со стороны Президента и Правительства РФ. Эта неизменная поддержка позволяет аграриям Дона работать из года в год всё более результативно и качественно, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По мнению главы донского региона, отдельным предметом для гордости стала результативность реализации национальных проектов.

— При поддержке президента и правительства в Ростовской области уже построено и реконструировано 70 детских садов и школ, 86 ФАПов, пять поликлиник, три региональных сосудистых центра, 13 центров онкологической помощи, восемь домов культуры. Высокие темпы развития планируется сохранить и в будущем, — заявил губернатор.

Василий Голубев подчеркнул, что главным богатством нашего региона являются люди, которые из года в год чтут и сохраняют донские традиции, и творят сегодня нашу историю.

В завершении выступления губернатор напомнил гостям о талантливых людях, родившихся на Дону и пригласил всех в гости.

Фото: Правительство Ростовской области

— Хочу, чтобы каждый гость унёс отсюда в сердце частицу любви к донскому региону. Приглашаю всех к нам на Вольный Дон, — обратился к собравшимся Василий Голубев.

Напомним, что деловой блок программы Дня Ростовской области в рамках выставки-форума «Россия», предусматривает проведение круглых столов и дискуссий по различным темам, а также ряд встреч, интервью и подписание соглашений о сотрудничестве.

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