Глава Ростовской области представил достижения региона на выставке-форуме «Россия»

— Ростовская область стоит на защите продовольственной безопасности страны. Отдельная гордость региона — стабильные рекордные урожаи зерновых. Ежегодно хлеборобы Донского края собирают по 15-16 млн тонн высококачественного зерна, обеспечивая самый большой в стране вклад в общероссийский каравай. Ростовская область занимает прочные позиции и среди самых успешных регионов России по производству подсолнечного масла, молока и овощей. Все эти поистине значимые для обеспечения продовольственной безопасности страны результаты стали возможны благодаря добросовестному труду наших аграриев, но главное — благодаря стратегической поддержке со стороны Президента и Правительства РФ. Эта неизменная поддержка позволяет аграриям Дона работать из года в год всё более результативно и качественно, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.