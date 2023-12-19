rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Семейный психолог объяснил, почему ростовчане отказываются от брака

Семейный психолог объяснил, почему ростовчане отказываются жениться

19 декабря 2023, 13:21
Фото: Midjourney
Семейный психолог объяснил, почему ростовчане отказываются от брака
По данным Росстата, с января по октябрь в Ростовской области зарегистрировано 23 836 браков, что на 412 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению ростовского семейного психолога Маргариты Титовой, ростовчане стали реже жениться из-за снижения доходов.

«Причина чисто бюрократическая: многие пары замечательно друг с другом живут рожают детей. Но не вступают в официальный брак, потому что это уменьшит их шансы на материальную поддержку от государства», — считает эксперт.

Жители Ростовской области стали реже вступать в брак в 2023 году
Узнать подробнее

Еще одна причина кроется в воспитании современной молодежи, добавляет Маргарита Титова. Брак перестал считаться обязательной составляющей для семейной жизни.

«В СССР число разводов было намного меньше, чем в 90-х и в начале 2000-х. А поколение, которое сейчас должно вступать в брак, росло как раз в этих условиях. Многие из них воспитывались уже в неполных семьях», — рассказывает психолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредит.

Читайте также:
На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 летВласти могут увеличить выплаты многодетным семьям и больным детям Ростовской областиСемь человек в Ростовской области заболели гонконгским грипом
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Семья#Семьи
Подпишитесь
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
Сегодня, 05:21
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
Сегодня, 06:23
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Вчера, 15:57
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
Вчера, 16:27
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Вчера, 13:16
Китайские автомобили составляют 50% продаж в лизинге
Сегодня, 09:24