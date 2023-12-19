Семейный психолог объяснил, почему ростовчане отказываются жениться

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По мнению ростовского семейного психолога Маргариты Титовой, ростовчане стали реже жениться из-за снижения доходов.
«Причина чисто бюрократическая: многие пары замечательно друг с другом живут рожают детей. Но не вступают в официальный брак, потому что это уменьшит их шансы на материальную поддержку от государства», — считает эксперт.
Еще одна причина кроется в воспитании современной молодежи, добавляет Маргарита Титова. Брак перестал считаться обязательной составляющей для семейной жизни.
«В СССР число разводов было намного меньше, чем в 90-х и в начале 2000-х. А поколение, которое сейчас должно вступать в брак, росло как раз в этих условиях. Многие из них воспитывались уже в неполных семьях», — рассказывает психолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредит.