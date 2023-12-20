Экономист Проданова объяснила, кому нельзя инвестировать в золото

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Не все люди могут инвестировать в золото. Это одна из главных мыслей, которую подчеркнула экономист Наталья Проданова. Она объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что хотя инвестиции в золото считаются надежными, они не подходят каждому и не во всех случаях. Золото сохраняет свою ценность во время кризисов, девальваций и других событий, что делает его хорошим вариантом для защиты инвестиций.
В 2020 году, во время пандемии, золото выросло на более чем 50%, в то время как акции и облигации теряли доходность. Это говорит о том, что золото может быть полезным инструментом для диверсификации портфеля и минимизации потерь. Однако, есть и некоторые ограничения при инвестировании в золото.
Проданова указывает на колебания цены золота в краткосрочном периоде, что может быть проблемой для некоторых инвесторов. Она рекомендует вкладываться в золото на длительный срок, так как только в этом случае можно ожидать значительного прироста капитала. Она считает, что идеальным сроком инвестиций в золото является 10 или даже 15 лет.
Интересный бонус для инвесторов в золото — особые налоговые льготы, которые будут действовать с 2022 года на протяжении двух лет. Проданова отмечает, что продажа слитков золота освобождает граждан от уплаты НДФЛ, независимо от даты приобретения металла. Это может быть выгодно для инвесторов, так как они могут продать золото и ждать возможного снижения его стоимости на коротком периоде времени.