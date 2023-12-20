Экономист Проданова объяснила, кому нельзя инвестировать в золото

Не все люди могут инвестировать в золото. Это одна из главных мыслей, которую подчеркнула экономист Наталья Проданова. Она объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что хотя инвестиции в золото считаются надежными, они не подходят каждому и не во всех случаях. Золото сохраняет свою ценность во время кризисов, девальваций и других событий, что делает его хорошим вариантом для защиты инвестиций.