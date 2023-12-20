Прокуратура нашла виновного в плохой подготовке к отопительному сезону в Ростове

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Надзорное ведомство провело анализ готовности Ростова к отопительному сезону. Во время проверки были «выявлены нарушения действующего законодательства». Из-за них город не получил паспорт готовности к зиме на 2023–2024 года.
В связи с этим еще в октябре главе администрации Алексею Логвиненко было внесено представление. Его уже успели рассмотреть и удовлетворить.
«Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры. Однако о ком именно из чиновников идет речь, не уточняется.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Ростова.
Напомним, тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области в 2024 году.