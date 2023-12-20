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Госслужащего наказали за неполученный паспорт готовности к зиме в Ростове

Прокуратура нашла виновного в плохой подготовке к отопительному сезону в Ростове

20 декабря 2023, 12:19
Фото: donland.ru
Госслужащего наказали за неполученный паспорт готовности к зиме в Ростове
Ростов не получил паспорт готовности к зиме из-за «нарушений законодательства», рассказали в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство провело анализ готовности Ростова к отопительному сезону. Во время проверки были «выявлены нарушения действующего законодательства». Из-за них город не получил паспорт готовности к зиме на 2023–2024 года.

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В связи с этим еще в октябре главе администрации Алексею Логвиненко было внесено представление. Его уже успели рассмотреть и удовлетворить.

«Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры. Однако о ком именно из чиновников идет речь, не уточняется.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Ростова.

Напомним, тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области в 2024 году.

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