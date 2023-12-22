Самыми щедрыми в стране оказались мужчины из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Рейтинг был составлен на основе продаж ювелирных изделий одного из брендов. Таким образом получилось понять, где мужчины тратят больше всего перед Новым годом.
В этом году траты на «ювелирку» выросли на 42% по сравнению с минувшим годом. А средний чек увеличился на 57%, сейчас он составляет 7,2 тысячи рублей.
«Самый высокий средний чек оказался в Ростове — 9,6 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель был на 80% меньше», — сказано в сообщении.
Второе и третье места занимают Москва и Ярославль с показателями более восьми тысяч рублей. В топ-5 попали Санкт-Петербург и Саратов.
Ранее Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов.