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Самыми щедрыми в стране оказались мужчины из Ростова-на-Дону

Самыми щедрыми в стране оказались мужчины из Ростова-на-Дону

22 декабря 2023, 06:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону мужчины оказались самыми щедрыми в России на покупку ювелирных украшений, сообщают «Известия».

Рейтинг был составлен на основе продаж ювелирных изделий одного из брендов. Таким образом получилось понять, где мужчины тратят больше всего перед Новым годом.

В этом году траты на «ювелирку» выросли на 42% по сравнению с минувшим годом. А средний чек увеличился на 57%, сейчас он составляет 7,2 тысячи рублей.

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«Самый высокий средний чек оказался в Ростове — 9,6 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель был на 80% меньше», — сказано в сообщении.

Второе и третье места занимают Москва и Ярославль с показателями более восьми тысяч рублей. В топ-5 попали Санкт-Петербург и Саратов.

Ранее Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Новый год#Санкт-Петербург#Мужчины#Ювелирные украшения#Саратов#Ярославль
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