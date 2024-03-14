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Саратов

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Март
В Ростове начали сбор крови аллергиков для создания вакцин
В Ростове открыли центр с лабораторией для работы с аллергенами, подробностями поделилась пресс-служба Сеченовского университета.
14 марта, 13:07
ФСБ задержали саратовца, приехавшего в Ростов для покупки секретной военной техники
11 марта, 15:44
Декабрь 2023
Самыми щедрыми в стране оказались мужчины из Ростова-на-Дону
22 декабря 2023, 06:57
Ноябрь 2023
Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили
27 ноября 2023, 11:50
Октябрь 2023
Таксист из Ростовской области убил любовницу, потому что она хотела разбить семью
В Ростовской области водитель такси убил свою возлюбленную, так как она просила его уйти из семьи, сообщают СМИ.
16 октября 2023, 14:19
Сентябрь 2023
В Ростове-на-Дону подготовили 400 мероприятий на День города
5 сентября 2023, 12:10
Июль 2023
Мужчины в Ростове-на-Дону оказались одни из самых щедрых на ювелирные украшения
Ростов-на-Дону попал в список городов с самыми щедрыми мужчинами на ювелирные украшения, сообщают СМИ.
20 июля 2023, 13:15

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