ФСБ задержали саратовца, приехавшего в Ростов для покупки секретной военной техники

Силовики установили, что житель Саратова искал секретную военную продукцию, чтобы в дальнейшем перепродать ее заинтересованным лицам. Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке купить секретное военное изделие, при этом мужчина заранее знал, что предмет является секретной разработкой.