ФСБ задержали саратовца, приехавшего в Ростов для покупки секретной военной техники

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Сотрудники ФСБ объявили, что в Ростове вынесли обвинительный приговор по делу саратовца, причастного к незаконной покупке военной продукции.
Силовики установили, что житель Саратова искал секретную военную продукцию, чтобы в дальнейшем перепродать ее заинтересованным лицам. Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке купить секретное военное изделие, при этом мужчина заранее знал, что предмет является секретной разработкой.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Мужчина полностью сознался в содеянном и сотрудничал со следователями.
Советский районный суд Ростова признал саратовца виновным, приговорив его к восьми месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в суде.
Ранее донским чиновникам, имеющим доступ к гостайне, запретили ездить за границу несколько лет.