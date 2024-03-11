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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Ростове осудили саратовца, пытавшегося перепродать секретное изделие военных

ФСБ задержали саратовца, приехавшего в Ростов для покупки секретной военной техники

11 марта 2024, 15:44
Фото: 1MI
В Ростове осудили саратовца, пытавшегося перепродать секретное изделие военных

В Ростове осудили саратовца, пытавшегося перепродать секретное изделие военных

В Ростове задержали и осудили жителя Саратова, который пытался торговать гостайной, подробностями поделились в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Сотрудники ФСБ объявили, что в Ростове вынесли обвинительный приговор по делу саратовца, причастного к незаконной покупке военной продукции.

Силовики установили, что житель Саратова искал секретную военную продукцию, чтобы в дальнейшем перепродать ее заинтересованным лицам. Его задержали с поличным в Ростове-на-Дону при попытке купить секретное военное изделие, при этом мужчина заранее знал, что предмет является секретной разработкой.

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В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Мужчина полностью сознался в содеянном и сотрудничал со следователями.

Советский районный суд Ростова признал саратовца виновным, приговорив его к восьми месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в суде.

Ранее донским чиновникам, имеющим доступ к гостайне, запретили ездить за границу несколько лет.

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