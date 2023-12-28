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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

Экс-полицейского осудили за разглашение гостайны бизнесмену в Ростовской области

Экс-полицейского осудили за разглашение гостайны в Ростовской области

28 декабря 2023, 09:52
Фото: Midjourney
Экс-полицейского осудили за разглашение гостайны бизнесмену в Ростовской области
На два года в колонию отправился экс-полицейский Александр Стратонов, разгласивший секретную информацию предпринимателю, рассказали в управлении ФСБ по Ростовской области.

Ростовский областной суд огласил приговор экс-сотруднику Управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Александру Стратонову. Его признали виновным в разглашении государственной тайны.

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Мужчина работал в Шахтах и рассказал местному бизнесмену о результатах, проводимых полицией негласных оперативно-розыскных мероприятий, являющихся секретными. Делать это Стратонов не имел никакого права.

По решению суда, он отправится в колонию общего режима на два года.

Ранее жителя Ростовской области осудили за передачу ВСУ данных об аэродроме на Кубани.

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