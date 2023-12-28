Экс-полицейского осудили за разглашение гостайны в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Ростовский областной суд огласил приговор экс-сотруднику Управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Александру Стратонову. Его признали виновным в разглашении государственной тайны.
Мужчина работал в Шахтах и рассказал местному бизнесмену о результатах, проводимых полицией негласных оперативно-розыскных мероприятий, являющихся секретными. Делать это Стратонов не имел никакого права.
По решению суда, он отправится в колонию общего режима на два года.
Ранее жителя Ростовской области осудили за передачу ВСУ данных об аэродроме на Кубани.