Житель Ростовской области передал ВСУ данные об аэродроме на Кубани

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Жителя Ростовской области осудили по статье о государственной измене. В марте этого года молодой человек начал сотрудничать с военнослужащим украинской армии. Он собирал и отправлял ему информацию о местонахождении аэродрома на территории Кубани, а также расположении там военной техники.
Деятельность жителя Ростовской области пресекли сотрудники ФСБ.
Суд признал молодого человека виновным и отправил в колонию на 12 лет.
Ранее в Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне.