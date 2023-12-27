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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

Житель Ростовской области передал ВСУ данные об аэродроме на Кубани

Житель Ростовской области передал ВСУ данные об аэродроме на Кубани

27 декабря 2023, 12:54
Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Житель Ростовской области передал ВСУ данные об аэродроме на Кубани
Уроженца Ростовской области осудили за сотрудничество с украинскими военными, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Жителя Ростовской области осудили по статье о государственной измене. В марте этого года молодой человек начал сотрудничать с военнослужащим украинской армии. Он собирал и отправлял ему информацию о местонахождении аэродрома на территории Кубани, а также расположении там военной техники.

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Жителя Ростовской области осудили по статье о государственной измене.
Видео: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Деятельность жителя Ростовской области пресекли сотрудники ФСБ.

Суд признал молодого человека виновным и отправил в колонию на 12 лет.

Ранее в Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальоне.

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