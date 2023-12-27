Житель Ростовской области передал ВСУ данные об аэродроме на Кубани

Жителя Ростовской области осудили по статье о государственной измене. В марте этого года молодой человек начал сотрудничать с военнослужащим украинской армии. Он собирал и отправлял ему информацию о местонахождении аэродрома на территории Кубани, а также расположении там военной техники.