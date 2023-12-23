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Тысячи ростовчан останутся без электричества с 25 по 28 декабря

Тысячи ростовчан останутся без электричества с 25 по 28 декабря

23 декабря 2023, 07:35
Фото: rostovgazeta.ru
Тысячи ростовчан останутся без электричества с 25 по 28 декабря

Жителям Ростова-на-Дону объявили о массовых отключения света с 25 декабря

В Ростове с 25 декабря ожидаются массовые отключения электроэнергии, об этом горожан предупредили в компании «Донэнерго».

В конце года ресурсоснабжающая компания АО «Донэнерго» собирается провести масштабные работы по профилактике и техническому обслуживанию электросетей. Работы будут идти в течение четырех дней с 25 по 28 декабря.

Так в понедельник, 25 декабря, без света останутся жители Пролетарского, Первомайского районов, центра Ростова и Чкаловского, отключения ожидаются на улицах Журавлева, Пушкинской, переулке Крепостном, улице Малиновского, Алма-Атинской, Щаденко, Щорса, Саранской, а также улицах Закруткина, Советской, Мясникова, 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 9-й Линий. Вместе с ними без света в течение дня останутся жители переулков Свирского, Ладожского, Тверского, Клязьминского и улиц Белорусской и Украинской.

На следующий день отключения света в центре Ростова возобновятся, без электричества до вечера останутся дома на улицах Пушкинской, Братского, Согласия, 25-й и 27-й Линий, Подвойского, Листопадова, переулка Грибоедовского, а также жители переулков Александровский спуск, Водопроводного, Ветреного и Вити Черевичкина. Вместе с ними без света останутся жители улицы Вселенной, 5 на СЖМ.

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В среду, 27 декабря, отключения электричества затронут Западный жилой массив. Технические работы пройдут на электросетях, обеспечивающих электроэнергией 1-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю Кольцевые, улицы Степана Разина, Мадояна, а также Нахичевань и Первомайский район: там без света останутся жители 25-й и 27-й Линий, Подвойского, Листопадова, Механизаторов и Орской.

28 декабря работы на Западном продолжатся, к этим же адресам добавят улицу Обсерваторную, 38 на СЖМ. С полным списком отключений можно ознакомиться на портале «Донэнерго».

Ранее жители Ростовской области призывали ввести в регионе режим ЧС из-за массовых отключений электричества, вызванных ледяным дождем.

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