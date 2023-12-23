Тысячи ростовчан останутся без электричества с 25 по 28 декабря

Так в понедельник, 25 декабря, без света останутся жители Пролетарского, Первомайского районов, центра Ростова и Чкаловского, отключения ожидаются на улицах Журавлева, Пушкинской, переулке Крепостном, улице Малиновского, Алма-Атинской, Щаденко, Щорса, Саранской, а также улицах Закруткина, Советской, Мясникова, 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 9-й Линий. Вместе с ними без света в течение дня останутся жители переулков Свирского, Ладожского, Тверского, Клязьминского и улиц Белорусской и Украинской.