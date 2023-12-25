Военный прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой

«Это не затрагивает тему боевых действий. Они не противостоят СВО, они просто живут своей жизнью. Да, это аморально, некрасиво и плохой пример. Всегда можно найти порченую рыбу, но из нее уже не получится приготовить уху. Поэтому нужно просто проходить мимо таких людей и не обращать на них особого внимания. Что касается отправки их на фронт — им там точно не место», — подчеркнул солдат в интервью «Подмосковье сегодня».