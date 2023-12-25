Военный прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Скандальная вечеринка Ивлеевой вызвала общественное возмущение. Многие пользователи интернета, общественные деятели и депутаты Госдумы осудили неподобающее поведение звезд в такой непростой для России период. Некоторые даже предложили отправить людей, любящих экстремальные ситуации, на фронт.
Боец с позывным Арчи, командующий одним из подразделений, высказал свою точку зрения по этому поводу. По его словам, такое наказание участникам вечеринки не является подходящим.
«Это не затрагивает тему боевых действий. Они не противостоят СВО, они просто живут своей жизнью. Да, это аморально, некрасиво и плохой пример. Всегда можно найти порченую рыбу, но из нее уже не получится приготовить уху. Поэтому нужно просто проходить мимо таких людей и не обращать на них особого внимания. Что касается отправки их на фронт — им там точно не место», — подчеркнул солдат в интервью «Подмосковье сегодня».
Боец признался, что он не осуждает звезд и обычных граждан, которые приняли участие в скандальном мероприятии, так как считает их больными людьми.
«Такое поведение неприемлемо для нормальной человеческой жизни. Я не обращаю на таких людей внимания. Поэтому нет смысла отправлять их на фронт за эмоциями — они будут бесполезны и неудобны там. Лучше отправить таких людей на отдельный остров, где они смогут показывать свою безнравственность друг другу», — заключил военный.