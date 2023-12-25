rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Военный прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой

Военный прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой

25 декабря 2023, 11:18
Фото: 1MI
Один из солдат СВО высказал свое мнение о том, что участники «голой вечеринки» в клубе Mutabor не должны быть отправлены на фронт.

Скандальная вечеринка Ивлеевой вызвала общественное возмущение. Многие пользователи интернета, общественные деятели и депутаты Госдумы осудили неподобающее поведение звезд в такой непростой для России период. Некоторые даже предложили отправить людей, любящих экстремальные ситуации, на фронт.

Боец с позывным Арчи, командующий одним из подразделений, высказал свою точку зрения по этому поводу. По его словам, такое наказание участникам вечеринки не является подходящим.

«Это не затрагивает тему боевых действий. Они не противостоят СВО, они просто живут своей жизнью. Да, это аморально, некрасиво и плохой пример. Всегда можно найти порченую рыбу, но из нее уже не получится приготовить уху. Поэтому нужно просто проходить мимо таких людей и не обращать на них особого внимания. Что касается отправки их на фронт — им там точно не место», — подчеркнул солдат в интервью «Подмосковье сегодня».

Боец признался, что он не осуждает звезд и обычных граждан, которые приняли участие в скандальном мероприятии, так как считает их больными людьми.

«Такое поведение неприемлемо для нормальной человеческой жизни. Я не обращаю на таких людей внимания. Поэтому нет смысла отправлять их на фронт за эмоциями — они будут бесполезны и неудобны там. Лучше отправить таких людей на отдельный остров, где они смогут показывать свою безнравственность друг другу», — заключил военный.

Подпишитесь
Врач предупредил о росте венерических заболеваний после Нового года в Ростове
Сегодня, 10:59
Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область
20 декабря, 12:20
В Ростовской области ограничат доступ к сайтам властей
Сегодня, 10:31
На Дону опровергли обвинения в запрете проводить поминки по участнику СВО
Сегодня, 09:50
Цены на новогодние пихты в Ростове подскочили до 30 тысяч рублей за дерево
Вчера, 16:44
Ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в Эмиратах
Вчера, 16:24