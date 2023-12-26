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Более 220 фасадов домов привели в порядок в Ростовской области в 2023 году

Более 220 фасадов домов привели в порядок в Ростовской области в 2023 году

26 декабря 2023, 08:51
Фото: donland.ru
Более 220 фасадов домов привели в порядок в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области в этом году получилось провести ремонт фасадов 221 многоквартирного дома, рассказали в облправительстве.

Вместе с этим отремонтировали 60 домов, которые признали памятниками архитектуры. Они расположены в Таганроге, Новочеркасске и Ростове.

Так, привели в порядок фасад здания, расположенного на Станиславского, которое возвели в 1917 году. При этом основной задачей является сохранение облика дома во время проведения работ.

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«Жители сохраняют историю своего дома, передавая из поколения в поколение. Нашей задачей является сохранить эти исторические здания», — сказано в сообщении.«Жители сохраняют историю своего дома, передавая из поколения в поколение. Нашей задачей является сохранить эти исторические здания», — сказано в сообщении.
«Жители сохраняют историю своего дома, передавая из поколения в поколение. Нашей задачей является сохранить эти исторические здания», — сказано в сообщении.
Фото: donland.ru

«Жители сохраняют историю своего дома, передавая из поколения в поколение. Нашей задачей является сохранить эти исторические здания», — сказано в сообщении.

Уже построены планы на следующий год, когда планируется провести работы на 72 объектах культурного наследия. Всего их в регионе есть более 11 тысяч.

Ранее прокуратура заставила отремонтировать фонтан в Ростове, простоявший три года. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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