Более 220 фасадов домов привели в порядок в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Вместе с этим отремонтировали 60 домов, которые признали памятниками архитектуры. Они расположены в Таганроге, Новочеркасске и Ростове.
Так, привели в порядок фасад здания, расположенного на Станиславского, которое возвели в 1917 году. При этом основной задачей является сохранение облика дома во время проведения работ.
«Жители сохраняют историю своего дома, передавая из поколения в поколение. Нашей задачей является сохранить эти исторические здания», — сказано в сообщении.
Уже построены планы на следующий год, когда планируется провести работы на 72 объектах культурного наследия. Всего их в регионе есть более 11 тысяч.
Ранее прокуратура заставила отремонтировать фонтан в Ростове, простоявший три года. Материал на эту тему читайте по ссылке.