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Экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов останется в СИЗО до 24 февраля

Экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов останется в СИЗО до 24 февраля

26 декабря 2023, 06:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону продлили арест бывшему главе администрации Ленинского района Константину Тихонову, сообщают СМИ.

Напомним, что Тихонов оказался под стражей с 16 сентября, так как ему вменяют превышение полномочий. Между тем, СМИ писали, что он стал фигурантом дела о полицейском ОПГ Ростова.

Речь идет о правоохранителях, которые вымогали деньги у бизнесменов и закрывали глаза на их нарушения. Тихонов же ранее занимал пост главы управления торговли города, после чего он возглавил Ленинский район.

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Теперь Donday написал, что Тихонову продлили арест, в СИЗО он проведет до 24 февраля. Но пока официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

До этого стало известно, что в донском регионе зафиксировали рост числа преступлений, совершенных преступными группировками и экстремистами

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