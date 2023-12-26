Экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов останется в СИЗО до 24 февраля

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Напомним, что Тихонов оказался под стражей с 16 сентября, так как ему вменяют превышение полномочий. Между тем, СМИ писали, что он стал фигурантом дела о полицейском ОПГ Ростова.
Речь идет о правоохранителях, которые вымогали деньги у бизнесменов и закрывали глаза на их нарушения. Тихонов же ранее занимал пост главы управления торговли города, после чего он возглавил Ленинский район.
Теперь Donday написал, что Тихонову продлили арест, в СИЗО он проведет до 24 февраля. Но пока официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого стало известно, что в донском регионе зафиксировали рост числа преступлений, совершенных преступными группировками и экстремистами