Какие подарки рекомендуется дарить учителям на Новый год

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В преддверии Нового года многие родители хотят порадовать учителей своих детей и выбирают для них разнообразные подарки. Однако оказывается, что не все подарки могут быть подходящими. Адвокат Арсения Разумовская объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие сюрпризы стоит избегать при дарении учителям.
Согласно Гражданскому кодексу, можно дарить подарки учителям, но они не должны превышать 3 000 рублей. Есть возможность разделить поздравление на несколько частей и дарить учителю несколько подарков общей стоимостью до 3 000 рублей, однако важно помнить, что все остальное считается взяткой.
Кроме того, некоторые школы могут иметь свои правила в данном вопросе. Например, в гимназии Примакова в Раздорах родители были запрещены дарить продуктовые корзины учителям, а могли ограничиться коробкой конфет или поделкой от ребенка. Такие запреты могут быть законными и указаны в школьных уставах или правилах.
Кроме того, нельзя дарить подарки, которые можно обменять на деньги, например, билеты или оплаченные путевки. Это также считается взяткой.