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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Какие подарки рекомендуется дарить учителям на Новый год

Какие подарки рекомендуется дарить учителям на Новый год

26 декабря 2023, 11:47
Фото: 1MI
Юрист Арсения Разумовская предупредила, что подарки учителям на Новый год не должны превышать 3000 рублей, иначе это может быть приравнено к взятке, а также запрещено дарить вещи, которые можно обменять на деньги, такие как билеты или путевки.

В преддверии Нового года многие родители хотят порадовать учителей своих детей и выбирают для них разнообразные подарки. Однако оказывается, что не все подарки могут быть подходящими. Адвокат Арсения Разумовская объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие сюрпризы стоит избегать при дарении учителям.

Согласно Гражданскому кодексу, можно дарить подарки учителям, но они не должны превышать 3 000 рублей. Есть возможность разделить поздравление на несколько частей и дарить учителю несколько подарков общей стоимостью до 3 000 рублей, однако важно помнить, что все остальное считается взяткой.

Кроме того, некоторые школы могут иметь свои правила в данном вопросе. Например, в гимназии Примакова в Раздорах родители были запрещены дарить продуктовые корзины учителям, а могли ограничиться коробкой конфет или поделкой от ребенка. Такие запреты могут быть законными и указаны в школьных уставах или правилах.

Кроме того, нельзя дарить подарки, которые можно обменять на деньги, например, билеты или оплаченные путевки. Это также считается взяткой.

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