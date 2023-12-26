Какие подарки рекомендуется дарить учителям на Новый год

Кроме того, некоторые школы могут иметь свои правила в данном вопросе. Например, в гимназии Примакова в Раздорах родители были запрещены дарить продуктовые корзины учителям, а могли ограничиться коробкой конфет или поделкой от ребенка. Такие запреты могут быть законными и указаны в школьных уставах или правилах.