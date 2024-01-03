rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Звездопад смогут увидеть жители Ростовской области в ночь на 4 января

Звездопад смогут увидеть жители Ростовской области в ночь на 4 января

3 января 2024, 10:15
Фото: pxhere.com
Звездопад смогут увидеть жители Ростовской области в ночь на 4 января
Метеорный поток Квадрантиды будет виден сегодня ночью в Ростовской области и других регионах, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Уже этой ночью в Ростовской области можно будет увидеть первый в 2024 году звездопад — метеорный поток Квадрантиды. В час будет падать до 120 звезд. Сегодняшняя ночь — пик для этого звездопада.

Ростовчан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце
Узнать подробнее

Лицезреть поток можно и без телескопов. Идеальное время для наблюдений — от полуночи до рассвета.

Также сегодня жители Ростовской области смогут увидеть самый большой диск Солнца.

Ранее ростовский ученый Николай Дёмин заявил, что некоторые звездопады навсегда исчезнут в XXI веке. Например, пропадет известная уже несколько веков комета Энке. Небесное тело потеряло около 85% массы.

До этого астроном Михаил Невский рассказал, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской области.

Напомним, мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в Новый год.

Читайте также:
Астроном Невский пояснил, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской областиРостовский астроном Дёмин рассказал, какие звездопады исчезнут в XXI векеАстроном из Ростовской области Ромас заявил о приближении к Земле нового астероида
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Звездопад в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области рождаются новые жители, пока власти вводят шестидневную неделю
Вчера, 16:40
Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове
Вчера, 16:49
Цены на бензин поползли вверх перед Новым годом в Ростовской области
Вчера, 15:33
Стало известно, где купить мясо дешевле в Ростовской области
Вчера, 16:01
Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
Вчера, 17:59
Власти потратят на благоустройство сквера Пионерский в Ростове почти 45 млн руб
Вчера, 17:46