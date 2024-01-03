Звездопад смогут увидеть жители Ростовской области в ночь на 4 января

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Уже этой ночью в Ростовской области можно будет увидеть первый в 2024 году звездопад — метеорный поток Квадрантиды. В час будет падать до 120 звезд. Сегодняшняя ночь — пик для этого звездопада.
Лицезреть поток можно и без телескопов. Идеальное время для наблюдений — от полуночи до рассвета.
Также сегодня жители Ростовской области смогут увидеть самый большой диск Солнца.
Ранее ростовский ученый Николай Дёмин заявил, что некоторые звездопады навсегда исчезнут в XXI веке. Например, пропадет известная уже несколько веков комета Энке. Небесное тело потеряло около 85% массы.
До этого астроном Михаил Невский рассказал, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской области.
Напомним, мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в Новый год.