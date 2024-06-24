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Звездопад в Ростовской области

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Июнь 2024
Метеоритный поток Боотиды будет видно в Ростовской области
В Ростовской области можно увидеть июньский звездопад Боотиды. Пик метеоритного потока придется на 27 июня, сообщает Москва FM.
24 июня 2024, 07:33
Апрель 2024
Астроном Демин рассказал, когда наблюдать звездопад эта-Аквариды в Ростове
27 апреля 2024, 16:24
Жители Ростовской области увидят метеорный поток Эта-Аквариды
С 15 апреля по 27 мая в Ростовской области можно будет наблюдать метеорный поток, сообщает астрономический портал Star Walk.
17 апреля 2024, 07:29
Жители Ростовской области увидят в апреле метеорный поток Лириды
7 апреля 2024, 10:42
Январь 2024
Звездопад смогут увидеть жители Ростовской области в ночь на 4 января
Метеорный поток Квадрантиды будет виден сегодня ночью в Ростовской области и других регионах, сообщила пресс-служба Московского планетария.
3 января 2024, 10:15
Декабрь 2023
Последний в году: жители Ростовской области станут свидетелями редкого звездопада
17 декабря 2023, 13:34

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