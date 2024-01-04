Врач рассказал, чем можно сильно заболеть во время новогодних каникул в Ростове

«Переохлаждение может произойти не только при минусовой температуре на улице. Например, на градуснике может быть плюс, а из-за ветра будет ощущаться минус. Не случайно сегодня на смартфонах присутствует и второй показатель температуры воздуха — как она ощущается. Именно на это значение нужно обращать внимание для противостояния простудам», — резюмирует врач.