Врач рассказал, чем можно сильно заболеть во время новогодних каникул в Ростове

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Переохлаждению, по словам медиков Ростова, способствует прогулка на улице в холод без перчаток, без головного убора, с «открытой» грудью или слегка прикрытой шеей.
«Температура тела очень быстро снижается на доли градусов. А это дает толчок для внедрения в слизистые вируса, для роста бактерий. Поэтому люди заболевают», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор разъясняет, что если в новогодние каникулы, проводя время за праздничным столом, человек решит ненадолго выйти на улицу, следует всегда тепло одеваться.
«Переохлаждение может произойти не только при минусовой температуре на улице. Например, на градуснике может быть плюс, а из-за ветра будет ощущаться минус. Не случайно сегодня на смартфонах присутствует и второй показатель температуры воздуха — как она ощущается. Именно на это значение нужно обращать внимание для противостояния простудам», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, какая погода будет на новогодние каникулы в Ростове.