Обильные снегопады и морозы до -18 градусов обрушатся на Ростов с 9 января

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Новая рабочая неделя начнется в Ростове со значительного похолодания. В городе пройдет обильный снегопад. Скорость ветра значительно увеличится. Днем температура воздуха упадет до -5 градусов. Вечером же похолодает до -16.
В среду осадки ненадолго прекратятся. Однако температура воздуха упадет еще больше — до -18 градусов ночью и -6 градусов днем. Скорость ветра также останется высокой, с порывами до 10 метров в секунду.
Значительные заморозки задержатся в Ростове, как минимум, до конца недели. Снегопады прогнозируются в пятницу. К выходным они прекратятся.
Власти Ростова заявили, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Улицы уже начали обрабатывать средствами против гололеда. Подготовлены и снегоуборочная техника, и дворники.
Напомним, сотни жителей Ростова останутся без света в первую рабочую неделю января.