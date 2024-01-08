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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Ростове ожидается значительное похолодание и осадки

Обильные снегопады и морозы до -18 градусов обрушатся на Ростов с 9 января

8 января 2024, 08:47
Фото: pxhere.com
В Ростове ожидается значительное похолодание и осадки
В Ростове ожидается значительное похолодание и осадки, предупредили синоптики.

Новая рабочая неделя начнется в Ростове со значительного похолодания. В городе пройдет обильный снегопад. Скорость ветра значительно увеличится. Днем температура воздуха упадет до -5 градусов. Вечером же похолодает до -16.

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В среду осадки ненадолго прекратятся. Однако температура воздуха упадет еще больше — до -18 градусов ночью и -6 градусов днем. Скорость ветра также останется высокой, с порывами до 10 метров в секунду.

Значительные заморозки задержатся в Ростове, как минимум, до конца недели. Снегопады прогнозируются в пятницу. К выходным они прекратятся.

Власти Ростова заявили, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Улицы уже начали обрабатывать средствами против гололеда. Подготовлены и снегоуборочная техника, и дворники.

Напомним, сотни жителей Ростова останутся без света в первую рабочую неделю января.

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