Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в январе

С 15 января тепло снова вернется в Ростов. Температура воздуха повысится до +10 градусов днем и +6 градусов вечером. Однако осадки не прекратятся. Дожди, мокрый снег останутся в Ростове до конца января и будут идти едва ли не каждый день. Помимо этого в конце месяца в городе будет туманно и облачно.