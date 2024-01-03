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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Тепло и дождливо будет в Ростове-на-Дону в январе

Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в январе

3 января 2024, 09:36
Фото: pxhere.com
Тепло и дождливо будет в Ростове-на-Дону в январе
Тепло и дождливо будет в Ростове-на-Дону в январе, сообщили синоптики.

Синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на январь в Ростове. В первую неделю месяца в городе задержится плюсовая температура. Столики термометров будут подниматься до +8 градусов днем и +4 градусов вечером. Также в начале месяца в городе прогнозируются небольшие дожди. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов
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Затем погода в Ростове ухудшится. С 8 января столбики термометров упадут в среднем до -3 градусов днем. Вечерами будет холодать и до -11. Дожди сменятся снегом и мокрым снегом. Из-за заморозков велик риск образования гололеда. Увеличится и скорость ветра.

С 15 января тепло снова вернется в Ростов. Температура воздуха повысится до +10 градусов днем и +6 градусов вечером. Однако осадки не прекратятся. Дожди, мокрый снег останутся в Ростове до конца января и будут идти едва ли не каждый день. Помимо этого в конце месяца в городе будет туманно и облачно.

Напомним, сегодня гололед и ураганный ветер прогнозируются в Ростовской области.

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