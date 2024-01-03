Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в январе

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на январь в Ростове. В первую неделю месяца в городе задержится плюсовая температура. Столики термометров будут подниматься до +8 градусов днем и +4 градусов вечером. Также в начале месяца в городе прогнозируются небольшие дожди. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.
Затем погода в Ростове ухудшится. С 8 января столбики термометров упадут в среднем до -3 градусов днем. Вечерами будет холодать и до -11. Дожди сменятся снегом и мокрым снегом. Из-за заморозков велик риск образования гололеда. Увеличится и скорость ветра.
С 15 января тепло снова вернется в Ростов. Температура воздуха повысится до +10 градусов днем и +6 градусов вечером. Однако осадки не прекратятся. Дожди, мокрый снег останутся в Ростове до конца января и будут идти едва ли не каждый день. Помимо этого в конце месяца в городе будет туманно и облачно.
Напомним, сегодня гололед и ураганный ветер прогнозируются в Ростовской области.