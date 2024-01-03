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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Мокрый снег пройдет в Ростовской области

Гололед и ураганный ветер прогнозируются в Ростовской области 3 января

3 января 2024, 07:07
Фото: 1MI
Мокрый снег пройдет в Ростовской области
Мокрый снег пройдет в Ростовской области, сообщили в гидрометцентре.

Погода ухудшится в регионе с 3 января. В Ростове и других районах области пройдет мокрый снег. Скорость ветра увеличится до 16 метров в секунду. Также на севере области из-за минусовой температуры возможно образование гололеда.

В столице региона столбики термометра останутся на плюсовой отметке. Днем будет в районе +4 градусов, вечером похолодает до нуля.

В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов
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Небо останется облачным. Также синоптики предупредили о возможном тумане утром и ближе к ночи.

Ранее «Автодор» предупредил о пробках на трассе М-4 «Дон» из-за снегопадов. Осадки прогнозируются и на участке магистрали, пролегающем через Ростовскую область.

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