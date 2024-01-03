Гололед и ураганный ветер прогнозируются в Ростовской области 3 января

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Погода ухудшится в регионе с 3 января. В Ростове и других районах области пройдет мокрый снег. Скорость ветра увеличится до 16 метров в секунду. Также на севере области из-за минусовой температуры возможно образование гололеда.
В столице региона столбики термометра останутся на плюсовой отметке. Днем будет в районе +4 градусов, вечером похолодает до нуля.
Небо останется облачным. Также синоптики предупредили о возможном тумане утром и ближе к ночи.
Ранее «Автодор» предупредил о пробках на трассе М-4 «Дон» из-за снегопадов. Осадки прогнозируются и на участке магистрали, пролегающем через Ростовскую область.