Арктический воздух принесет мороз до -2 и снег в Ростов-на-Дону

В период с 23 по 25 ноября ростовчан ждет потепление, а затем — резкое понижение температуры, снег и дождь. Об этом сообщили в службе Северо-Кавказского УГМС.