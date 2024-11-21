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Снег и дождь

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2024
Арктический воздух принесет мороз до -2 и снег в Ростов-на-Дону
В период с 23 по 25 ноября ростовчан ждет потепление, а затем — резкое понижение температуры, снег и дождь. Об этом сообщили в службе Северо-Кавказского УГМС.
21 ноября, 14:42
Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки
18 октября, 14:35
Снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 17 марта
Мокрый снег местами может пойти в Ростовской области в воскресенье, 17 марта, прогнозируют синоптики.
17 марта, 05:57
Снег выпал в Ростовской области 10 марта
В Ростовской области вместо ожидаемого потепления выпал снег, снимками поделились подписчики паблика в социальных сетях из Белой Калитвы.
10 марта, 19:20
Редкое природное явление напугало жителей Ростова-на-Дону 15 января
15 января, 18:08
Стало известно, ждать ли в Ростове мороза на Крещение
Пасмурная погода установится в Ростове перед Крещением, прогнозируют синоптики.
14 января, 05:44
В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса
13 января, 17:26
Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в январе
Тепло и дождливо будет в Ростове-на-Дону в январе, сообщили синоптики.
3 января, 09:36
2023
Ветер усилится до 21 метра в секунду в Ростове
10 апреля 2023, 16:29
Ветер усилится до 23 метров в секунду с понедельника в Ростовской области
Новая неделя в Ростовской области начнется с дождей и ураганного ветра, сообщили синоптики.
9 апреля 2023, 10:42

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