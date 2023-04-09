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Ветер усилится до 23 метров в секунду с понедельника в Ростовской области

9 апреля 2023, 10:42
Фото: 1MI
До 23 метров в секунду усилится ветер в Ростовской области
Новая неделя в Ростовской области начнется с дождей и ураганного ветра, сообщили синоптики.

В Ростовской области новая рабочая неделя начнется с непогоды. В понедельник, 10 апреля, в регионе температура воздуха составит днем +17 градусов, а ночью — +9. Небо заволокут тучи. Ветер разгонится до 23 метров в секунду.

Такая погода продержится в Ростовской области до конца недели. Со среды, 12 апреля, в регионе начнутся обильные ливни. Воздух незначительно похолодает до +14 градусов днем и +5 градусов ночью.

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В связи с усилением ветра возможны обрывы линий электропередач, а также падения рекламных щитов и аварийных деревьев.

Напомним, сегодня в городе также прогнозируются дожди. Температура воздуха составит в среднем составит +10 градусов.

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#Виктория Прутковская#Погода#Прогноз погоды#Ветер#Снег и дождь#Погода в Ростовской области
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