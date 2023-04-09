Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Ростовской области новая рабочая неделя начнется с непогоды. В понедельник, 10 апреля, в регионе температура воздуха составит днем +17 градусов, а ночью — +9. Небо заволокут тучи. Ветер разгонится до 23 метров в секунду.
Такая погода продержится в Ростовской области до конца недели. Со среды, 12 апреля, в регионе начнутся обильные ливни. Воздух незначительно похолодает до +14 градусов днем и +5 градусов ночью.
В связи с усилением ветра возможны обрывы линий электропередач, а также падения рекламных щитов и аварийных деревьев.
Напомним, сегодня в городе также прогнозируются дожди. Температура воздуха составит в среднем составит +10 градусов.