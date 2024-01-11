Техникум в Ростовской области получил 1 млн рублей из внебюджетного источника

Posted 11 января, 14:16
Published 11 января, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Всю сумму перечислил «Ростовский зерновой терминал» в рамках областного закона «О налогах» и теперь имеет право на инвестиционный налоговый вычет. Реализовать этот механизм помог Сбер.
Напомним, что речь идет об областном законе, в котором с 2023 года начали действовать изменения. Теперь компании, которые жертвуют деньги образовательным учреждениям, могут получить налоговый вычет.
Этот механизм доступен для компаний, передающих деньги различным учреждениям, в том числе домам культуры, театрам, библиотекам, музеям и филармониям.
Глава Минобразования области Тамара Шевченко рассказала, что организации, оказывающие помощь образовательным учреждениям, могут вернуть 100% от размера пожертвований. По ее словам, бизнес получил возможность наладить более продуктивное сотрудничество с учреждениями образования для подготовки квалифицированных кадров.
В результате крупные игроки на рынке смогут получить высококвалифицированных специалистов. За счет этого будет решаться вопрос дефицита кадров в промышленности.
Гендиректор «Ростовского зернового терминала» Абас Мамедов сообщил, что Сбер подсказал им форму содействия с правом на инвестиционный вычет и они перечислили один миллион рублей. В самом технике ведется подготовка специалистов, которые нужны компании.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал о главной цели Сбера — стать доверенным помощником для человека, бизнеса и государства.
«У нас сотрудники подбирают индивидуальный подход к каждому клиенту для решения различных задач, в том числе финансовых. То решение, которое получилось найти сейчас, позволило компании сэкономить собственные деньги и внести свой вклад в развитие системы образования в регионе», — подчеркнул Руслан Салимов.