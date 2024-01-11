В «Единой России» рассказали о реализации народной программы в 2024 году на Дону

Так, на сферу образования в этом году будет направлено 8,1 млрд рублей. За эти средства возведут 10 новых школ. В частности, в поселке Темерницкий Аксайского района на 1000 мест, в Батайске и Азове на 1340 мест, в Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском. Помимо школ появится и 4 новых детских сада — к примеру, на улице Оганова в Ростове-на-Дону она примет 200 детей.