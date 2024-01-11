В «Единой России» рассказали о реализации народной программы в 2024 году на Дону

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
По предложению избирателей в нем отражены конкретные школы, больницы, дороги, другие значимые объекты, которые будут строить или ремонтировать.
Теперь «Единая Россия» ведет исполнение плана работы, сформированного вместе с людьми. Об этом рассказал секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Он отметил, что бюджет Ростовской области на ближайшие три года, с одной стороны, обеспечивает исполнение социальных обязательств, с другой — предусматривает вложение средств в инфраструктурное развитие. По его словам, баланс между этими двумя направлениями и является основным показателем гармоничного развития как экономики, так и социальной сферы Донского края.
Ко второму чтению областного бюджета в декабре прошлого года от депутатов фракции «Единая Россия» были одобрены и включены в бюджет 59 поправок на 5 млрд рублей. Большинство из них основано на народной программе и теперь закреплено строками бюджета.
Так, на сферу образования в этом году будет направлено 8,1 млрд рублей. За эти средства возведут 10 новых школ. В частности, в поселке Темерницкий Аксайского района на 1000 мест, в Батайске и Азове на 1340 мест, в Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском. Помимо школ появится и 4 новых детских сада — к примеру, на улице Оганова в Ростове-на-Дону она примет 200 детей.
Капитально отремонтируют 119 объектов образования, на эти цели будет потрачено 6,7 млрд рублей.
На здравоохранение выделяется 2,8 млрд рублей. В планах: завершение строительства областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек в донской столице, строительство областной инфекционной больницы, строительство детской поликлиники в Красном Сулине. Капремонт затронет 62 объекта здравоохранения по всей области. А на приобретение оборудования и инвентаря в медучреждения закладывается 8,2 млрд рублей. Ждет обновление и парк скорых.
Не обойдут стороной и объекты культуры. В 2024 году капитально отремонтируют 76 объектов. Так, преображается пространство перед Ростовским музыкальным театром после капремонта здания и зрительного зала. По линии строительства и реконструкции в бюджет 2024 года включен дворец культуры «Шахтер» в городе Донецке.
Александр Ищенко отметил, что по направлению спорта есть рост и по расходам, и по количеству планируемых к вводу объектов, например спорткомплекс с бассейном и игровым залом в Зверево. Появятся 6 модульных бассейнов в сельских территориях.
Ключевые объекты дорожной отрасли — «Западная хорда» и «Северный радиус», дорога на Родионо-Несветайскую слободу в сторону Новошахтинска, а также магистраль «Дон» в районе поселка Щепкин и Северный обход Ростова-на-Дону. «После реконструкции этих участков очень существенно улучшатся транспортные возможности для жителей Северных микрорайонов города Ростова-на-Дону. Также объезд по расширенной дороге позволит в целом снизить транспортную нагрузку на город Ростов-на-Дону», — рассказал Александр Ищенко.
В сфере ЖКХ строительство и реконструкция коснется 41 объекта. На эти цели будет направлено 10,3 млрд рублей. Укрепится коммунальная отрасль Ростова, Аксайского, Сальского, Цимлянского и других районов. Очень большое внимание уделяется Таганрогу и Шахтам.
«По Шахтам мы на протяжении трех лет предметно занимаемся реконструкцией всего водохозяйственного комплекса в этом городе. Полномочия были переданы на областной уровень, и теперь эти работы финансируются из областного бюджета. Там была сложная ситуация, она потихоньку выправляется», — заключил Александр Ищенко.
На объектах народной программы депутаты проводят мониторинг хода работ, приглашая жителей и профильных специалистов.