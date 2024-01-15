«Мытье полов и закатка солений»: котов-помощников продают в Ростове за 100 тыс рублей

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.
«Мальчик галантен, вежлив, смышлен, воспитан и невероятно умен, девочка — обворожительная, хозяйственная, красивая и талантлива. Мытье полов, закатка солений на зиму, умение ходить на работу, все это по уникальной цене», — написала продавщица.
Это объявление разместили 29 декабря, за это время оно набрало 720 просмотров.
Ранее житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек.