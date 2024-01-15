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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

«Мытье полов и закатка солений»: котов-помощников продают в Ростове за 100 тыс рублей

«Мытье полов и закатка солений»: котов-помощников продают в Ростове за 100 тыс рублей

15 января 2024, 12:44
Фото: 1MI
«Мытье полов и закатка солений»: котов-помощников продают в Ростове за 100 тыс рублей

Котов-помощников по хозяйству продают в Ростове за 100 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу двух котов, стоимость которых достигает 100 тысяч рублей, объявление размещено на Avito.

Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.

«Мальчик галантен, вежлив, смышлен, воспитан и невероятно умен, девочка — обворожительная, хозяйственная, красивая и талантлива. Мытье полов, закатка солений на зиму, умение ходить на работу, все это по уникальной цене», — написала продавщица.

Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.
Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.
Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.
Владелица рассказала, что это два помощника по дому — девочка и мальчик. По ее словам, покупатель получит новых друзей и соратников.
Фото: Авито.ру
В Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького
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Это объявление разместили 29 декабря, за это время оно набрало 720 просмотров.

Ранее житель Новочеркасска пожаловался на стаи диких собак, которые держат в страхе поселок. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Животные#Продажа#Ростов#Кошка
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