Красного «говорящего» коня решили поставить в центре Ростова

Чиновник заверяет, что стенд Ростовской области имел большую популярность среди гостей выставки. Особенно всем понравился красный «говорящий» конь. Он был главным символом стенда. Конь являлся интерактивным экспонатом, сделанным с помощью искусственного интеллекта. Все желающие могли задать коню вопросы и провзаимодействовать с ним.