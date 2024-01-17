Красного «говорящего» коня решили поставить в центре Ростова

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Министр экономического развитий Ростовской области Максим Папушенко, подводя итоги работы ведомства, рассказал об участии региона в выставке-форуме «Россия». Она проходила в столице на ВДНХ.
Чиновник заверяет, что стенд Ростовской области имел большую популярность среди гостей выставки. Особенно всем понравился красный «говорящий» конь. Он был главным символом стенда. Конь являлся интерактивным экспонатом, сделанным с помощью искусственного интеллекта. Все желающие могли задать коню вопросы и провзаимодействовать с ним.
Папушенко добавил, что интерактивного коня вернут в Ростов и разместят в центре города.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, что представила Ростовская область на выставке «Россия» на ВДНХ.