Папушенко Максим Валерьевич

Экспорт зерна и другого продовольствия из Ростовской области на Кипр по итогам 2015 года сократился более чем на 63%. Данные были оглашены после прошедшей 6 июня встречи главы Минэкономики региона Папушенко Максима Валерьевича с послом Республики Кипр Георгиосом Касулидисом.