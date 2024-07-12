Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 24 ноября 1975, г. Ростове-на-Дону
Образование: Закончил Ростовский государственный строительный университет
Министр экономического развития Ростовской области. С 2010 года был начальником управления финансового контроля Ростовской области.
Начальник управления финансового контроля Ростовской области
Министр экономического развития Ростовской области
Около 70% нарушений законодательства в сфере государственных закупок в Ростовской области происходит из-за невнимательности и халатного отношения к заполнению документов, сообщил на антикоррупционном форуме министр экономического развития региона Максим Папушенко
Донские власти предложили операторам внутреннего туризма к лету разработать программу маршрутов, а также представить уникальные места. Как сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко, все эти маршруты «войдут в коллекцию туристских магнитов» региона.
Губернатор Ростовской области назначил Максима Валерьевича Папушенко министром экономического развития региона. ДЖо этого, в течение шести лет Папушенко был главой управления финконтроля области.
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Арменией в 2016 году сократился почти на 40%, это связано с валютными колебаниями, сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.
Глава Ростовской области в пятницу назначил Максима Папушенко министром экономического развития региона, информирует облправительство.
Донские власти предложили операторам внутреннего туризма к лету разработать программу маршрутов, а также представить уникальные места, сообщает пресс-служба правительства региона.
Испания хочет привлечь своих специалистов для развития туриндустрии Ростовской области во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает облправительство.
Развитие бизнеса в муниципалитетах Ростовской области не является приоритетом для местных администраций из-за перераспределения налогов, считает депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов
Около 70% нарушений законодательства в сфере государственных закупок в Ростовской области происходит из-за невнимательности и халатного отношения к заполнению документов, сообщил на антикоррупционном форуме министр экономического развития региона Максим Папушенко.
Экспорт зерна и другого продовольствия из Ростовской области на Кипр по итогам 2015 года сократился более чем на 63%, сообщает правительство области.
Ростовская область продолжит развивать взаимовыгодные экономические связи с Венгрией, сообщило правительство региона.
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Арменией в 2016 году сократился почти на 40%, это связано с валютными колебаниями, сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.