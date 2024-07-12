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Папушенко Максим Валерьевич

Папушенко Максим Валерьевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 24 ноября 1975, г. Ростове-на-Дону

Образование: Закончил Ростовский государственный строительный университет

Социальные сети

Резюме

Министр экономического развития Ростовской области. С 2010 года был начальником управления финансового контроля Ростовской области.

Биография

2010 - 2016

Начальник управления финансового контроля Ростовской области

2016 - По настоящее время

Министр экономического развития Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Около 70% нарушений законодательства в сфере государственных закупок в Ростовской области происходит из-за невнимательности и халатного отношения к заполнению документов, сообщил на антикоррупционном форуме министр экономического развития региона Максим Папушенко

Экспорт зерна и другого продовольствия из Ростовской области на Кипр по итогам 2015 года сократился более чем на 63%. Данные были оглашены после прошедшей 6 июня встречи главы Минэкономики региона Папушенко Максима Валерьевича с послом Республики Кипр Георгиосом Касулидисом.

Донские власти предложили операторам внутреннего туризма к лету разработать программу маршрутов, а также представить уникальные места. Как сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко, все эти маршруты «войдут в коллекцию туристских магнитов» региона.

Губернатор Ростовской области назначил Максима Валерьевича Папушенко министром экономического развития региона. ДЖо этого, в течение шести лет Папушенко был главой управления финконтроля области.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Арменией в 2016 году сократился почти на 40%, это связано с валютными колебаниями, сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

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Внешнеторговый оборот Ростовской области с Арменией в 2016 году сократился почти на 40%, это связано с валютными колебаниями, сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

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