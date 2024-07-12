Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Новочеркасске в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская» появятся более 50 производственных компаний. Власти и общественность ведут дискуссию о том, выдержит ли транспортная инфраструктура такую большую нагрузку. Дорог и развязок может попросту не хватить для обслуживания нескольких десятков предприятий и нужд самого города.
«Мы считаем, что там будут тысячи рабочих мест. Там будут сотни и тысячи грузовиков. Там же рядом площадка отмежевана по генплану города для большого микрорайона. С точки зрения и будущих кадров, и апартаментов для будущих управленцев — задачу губернатор ставит перед Минтрансом, Минпромышленности, Минэкономразвития, администрацией города системно думать над развязками с этим большим трафиком. Это абсолютно стратегически выверенное решение», — заявил министр экономического развития региона Максим Папушенко.
Он заверил, что вопрос создания новых дорог и развязок рядом с ОЭЗ находится на особом контроле. Вместе с тем решение задачи требует больших затрат.
«Это не только для ОЭЗ, это в целом для Новочеркасска развитие. Он в очень выгодном положении находится, непосредственно рядом с транспортным коридором», — заключил Папушенко.
Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне и в ТОРах Ростовской области снизят налоги на прибыль.