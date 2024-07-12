Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»

«Мы считаем, что там будут тысячи рабочих мест. Там будут сотни и тысячи грузовиков. Там же рядом площадка отмежевана по генплану города для большого микрорайона. С точки зрения и будущих кадров, и апартаментов для будущих управленцев — задачу губернатор ставит перед Минтрансом, Минпромышленности, Минэкономразвития, администрацией города системно думать над развязками с этим большим трафиком. Это абсолютно стратегически выверенное решение», — заявил министр экономического развития региона Максим Папушенко.