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Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»

Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»

12 июля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Дорог и развязок может не хватить для особой экономической зоны «Ростовская»
Губернатор Ростовской области дал указание подумать о дорогах и развязках рядом с особой экономической зоной региона, заявил на пресс-конференции министр экономического развития Максим Папушенко.

В Новочеркасске в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская» появятся более 50 производственных компаний. Власти и общественность ведут дискуссию о том, выдержит ли транспортная инфраструктура такую большую нагрузку. Дорог и развязок может попросту не хватить для обслуживания нескольких десятков предприятий и нужд самого города.

«Мы считаем, что там будут тысячи рабочих мест. Там будут сотни и тысячи грузовиков. Там же рядом площадка отмежевана по генплану города для большого микрорайона. С точки зрения и будущих кадров, и апартаментов для будущих управленцев — задачу губернатор ставит перед Минтрансом, Минпромышленности, Минэкономразвития, администрацией города системно думать над развязками с этим большим трафиком. Это абсолютно стратегически выверенное решение», — заявил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Министр экономического развития Ростовской области Максим ПапушенкоМинистр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Он заверил, что вопрос создания новых дорог и развязок рядом с ОЭЗ находится на особом контроле. Вместе с тем решение задачи требует больших затрат.

«Это не только для ОЭЗ, это в целом для Новочеркасска развитие. Он в очень выгодном положении находится, непосредственно рядом с транспортным коридором», — заключил Папушенко.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне и в ТОРах Ростовской области снизят налоги на прибыль.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Папушенко Максим Валерьевич#Новочеркасск
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