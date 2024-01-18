Ростовский продюсер Пименов выступил против закрытия ночных клубов на время СВО

В Краснодарском крае власти обсуждают введение запрета на работу ночных клубов. Ограничить их деятельность хотят на все время боевых действий на Украине. В соседнем регионе эту идею связали с громким скандалом вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» с участием российских знаменитостей.