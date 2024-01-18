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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Ростовский продюсер Пименов высказался о работе ночных клубов в период СВО

Ростовский продюсер Пименов выступил против закрытия ночных клубов на время СВО

18 января 2024, 07:33
Фото: 1MI
Ростовский продюсер Пименов высказался о работе ночных клубов в период СВО
Запрет на работу ночных клубов не является целесообразным, следует из заявления ростовского продюсера и диджея Сергея Пименова.

В Краснодарском крае власти обсуждают введение запрета на работу ночных клубов. Ограничить их деятельность хотят на все время боевых действий на Украине. В соседнем регионе эту идею связали с громким скандалом вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» с участием российских знаменитостей.

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Инициативу в своем Telegram-канале прокомментировал и ростовский продюсер Сергей Пименов. Он заявил, что «отдыхать можно и нужно». Также он призвал не вводить повсеместный запрет, опираясь лишь на скандальный опыт московских звезд.

Ранее ростовский продюсер Бачерикова высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой.

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