Ростовский продюсер Пименов выступил против закрытия ночных клубов на время СВО

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Краснодарском крае власти обсуждают введение запрета на работу ночных клубов. Ограничить их деятельность хотят на все время боевых действий на Украине. В соседнем регионе эту идею связали с громким скандалом вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» с участием российских знаменитостей.
Инициативу в своем Telegram-канале прокомментировал и ростовский продюсер Сергей Пименов. Он заявил, что «отдыхать можно и нужно». Также он призвал не вводить повсеместный запрет, опираясь лишь на скандальный опыт московских звезд.
Ранее ростовский продюсер Бачерикова высказалась о «голой вечеринке» Ивлеевой.