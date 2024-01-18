«Здравствуй, травмпункт»: ростовчан ужаснули обледеневшие дороги

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Они рассказали, что потепление сменилось морозами, из-за чего вся снежная масса замерзла. По их словам, уборкой улиц не занимаются, а ходить в таких условиях опасно.
«Неужели нельзя было почистить во дворе на улице Пушкинской? Сейчас здесь образовался лед. Здравствуй, травмпункт», — заявила местная жительница.
Она поинтересовалась, почему ответственные службы бездействуют.
«Это Ростов, сколько лет живу здесь, каждый год так», — заявили пользователи в комментариях.
«Это по всей Ростовской области так», — пишут жители региона. Некоторые посчитали, что это нормальная ситуация для зимнего периода.
Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.