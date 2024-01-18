rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Ростовчане пожаловались на обледеневшие дороги

«Здравствуй, травмпункт»: ростовчан ужаснули обледеневшие дороги

18 января 2024, 05:54
Фото: 1MI

Ростовчане пожаловались на обледеневшие дороги

В Ростове-на-Дону из-за наступивших заморозков дороги превратились в лед, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что потепление сменилось морозами, из-за чего вся снежная масса замерзла. По их словам, уборкой улиц не занимаются, а ходить в таких условиях опасно.

«Неужели нельзя было почистить во дворе на улице Пушкинской? Сейчас здесь образовался лед. Здравствуй, травмпункт», — заявила местная жительница.

Она поинтересовалась, почему ответственные службы бездействуют.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
Узнать подробнее

«Это Ростов, сколько лет живу здесь, каждый год так», — заявили пользователи в комментариях.

«Это по всей Ростовской области так», — пишут жители региона. Некоторые посчитали, что это нормальная ситуация для зимнего периода.

Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.

Читайте также:
В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтомПункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогодыЭнергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Непогода#Снег#Дороги#Асфальт#Заморозки#Происшествия#Травмпункт
Подпишитесь
«Люди умирали»: спасатель рассказал, кому в Ростове не стоит купаться на Крещение
Сегодня, 07:38
Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ
Сегодня, 06:29
Ростовский продюсер Пименов выступил против закрытия ночных клубов на время СВО
Сегодня, 07:33
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
Сегодня, 06:50
«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний
Сегодня, 07:32