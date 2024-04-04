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Травмпункт

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Апрель
В Ростовской области жертвами укусов клещей стали уже 55 детей
4 апреля, 15:33
Январь
«Здравствуй, травмпункт»: ростовчан ужаснули обледеневшие дороги
18 января, 05:54
Декабрь 2023
Дороги и тротуары снова обледенели в Ростова-на-Дону 15 декабря
15 декабря 2023, 05:27
Власти прокомментировали заявления о нарушении работы роддома в Ростове-на-Дону
13 декабря 2023, 14:03
Гуково и Красносулинский район остались без воды из-за аварии
В Ростовской области часть территорий осталась без водоснабжения из-за отключения оборудования, сообщил в Telegram глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.
13 декабря 2023, 07:03
МЧС рассказало ростовчанам, как правильно падать на гололеде
Для жителей Ростова-на-Дону подготовили инструкцию о том, как правильно падать на землю во время гололеда, сообщили в региональном УМЧС.
11 декабря 2023, 13:33
Октябрь 2023
Почти 17 млн рублей потратят на холодильники и мебель для больницы в Ростове
В Ростове-на-Дону выделили почти 17 миллионов рублей на оснащение Центральной городской больницы имени Семашко, сообщили в правительстве региона.
11 октября 2023, 11:02

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