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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Жителей спросят об общественно-политической обстановке в Ростовской области

Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону

19 января 2024, 16:18
Фото: pxhere.com
Жителей спросят об общественно-политической обстановке в Ростовской области
Министерство региональной политики и коммуникаций озаботилось социологическими исследованиями оценки населением общественно-политической ситуации в регионе, следует из данных на сайте государственных закупок.

Власти региона ищут исполнителя, который проведет шесть социологических исследований, в которых отразится мнение населения об общественно-политической ситуации в области. За это готовы заплатить 6,5 миллиона рублей.

Известно, что исследования будут проводиться в течение всего года. Они включают в себя опросы «лицом к лицу» и массовые опросы. Также исполнителю предстоит провести девять фокус-групп. Количество респондентов составит 12 тысяч человек. Их будут искать по всему региону.

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После проведения опросов исполнитель подготовит социологические материалы, информационно-аналитические бюллетени и аналитические отчеты на определенные темы.

Сами опросы будут касаться вопросов социального самочувствия в регионе, факторов общественного напряжения, охраны правопорядка, безопасности, работы СМИ и других.

Ранее сообщалось, что половина опрошенной молодежи в Ростове хочет уехать из города.

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#Политика#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки в Ростовской области#Опросы общественного мнения в Ростове#Ростов
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