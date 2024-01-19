Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону

Известно, что исследования будут проводиться в течение всего года. Они включают в себя опросы «лицом к лицу» и массовые опросы. Также исполнителю предстоит провести девять фокус-групп. Количество респондентов составит 12 тысяч человек. Их будут искать по всему региону.