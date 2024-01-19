Власти решили узнать у жителей об общественно-политической обстановке на Дону

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Власти региона ищут исполнителя, который проведет шесть социологических исследований, в которых отразится мнение населения об общественно-политической ситуации в области. За это готовы заплатить 6,5 миллиона рублей.
Известно, что исследования будут проводиться в течение всего года. Они включают в себя опросы «лицом к лицу» и массовые опросы. Также исполнителю предстоит провести девять фокус-групп. Количество респондентов составит 12 тысяч человек. Их будут искать по всему региону.
После проведения опросов исполнитель подготовит социологические материалы, информационно-аналитические бюллетени и аналитические отчеты на определенные темы.
Сами опросы будут касаться вопросов социального самочувствия в регионе, факторов общественного напряжения, охраны правопорядка, безопасности, работы СМИ и других.
Ранее сообщалось, что половина опрошенной молодежи в Ростове хочет уехать из города.